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Продажи новых легковых автомобилей снижаются четвертый месяц подряд

Продажи новых автомобилей и LCV в октябре замедлили темпы снижения до 18% г/г. Основная причина таких слабых результатов заключается в продолжающемся дефиците чипов, который вынуждает отдельных производителей сокращать производство.

Автомобили массового сегмента показали наиболее высокие темпы снижения. Так, продажи автомобилей Volkswagen снизились на 52% г/г, а SKODA - на 45% г/г. Чуть менее сильное падение продаж показали автомобили марки LADA, снизившись на 31% г/г. Помимо дефицита чипов, снижение продаж LADA объясняется нехваткой автомобилей на складах, что связано с продолжительным корпоративным отпуском в августе.

В то же время, высокие темпы роста продаж и увеличение доли на рынке по-прежнему показывают отдельные китайские производители (Haval, Chery, Geely) за счет активного развития дилерской сети. Сохранить рост продаж удалось и автомобилям Toyota, где широкой популярностью пользуется модель Rav-4.

Сильная база первого полугодия 2021 года создает предпосылки роста продаж легковых автомобилей по итогам года, даже при сохраняющемся отрицательном темпе роста до конца года и введении нерабочих дней в начале ноября. Наш прогноз реализации автомобилей по итогам года остается без изменений на уровне 6% г/г.

ПАО «Промсвязьбанк»

 


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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