«Фридом Финанс»: Рубль перешел в наступление

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. В лидерах роста вновь оказались акции ИСКЧ (+14,07%). Скорректировались бумаги ТКС (TCSG 7 995,6, -4,19%). Пара USD/RUB опустилась ниже 71,00.

Рубль в паре с долларом США ушел под отметку 71. Отчасти это связано с ростом цены на нефть. На наш взгляд, котировки черного золота в ближайшие дни способны подняться выше $85 за баррель на фоне похолодания. В США ожидают роста цены на нефть до конца года с дальнейшей коррекцией. Некоторые аналитики опасаются, что высокая инфляция импорта приведет к ослаблению рубля ближе к новому году. Мы не исключаем повышенной волатильности пары USD/RUB на рубеже 2021–2022-го, но сохраняем базовый прогноз в диапазоне 70–75. Объемы заказов обычно начинает повышаться за три-четыре дели до нового года. На наш взгляд, инфляция импорта не окажет существенного влияния на рубль.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключено снижение в пределах 1%, преимущественно под влиянием движений в котировках финансового и потребительского секторов на фоне падения акций высокотехнологичных компаний США. В фокусе данные по китайской и американской инфляции, а также статистика запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 70,00–71,00. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4150–4200 пунктов.