ПСБ: Оптимизм на глобальном рынке облигаций поддержал спрос на ОФЗ

Продолжение ралли будет зависеть от данных по инфляции.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,09% (-10 б.п.), ОФЗ срочностью 1-2 года консолидировались на ранее достигнутых уровнях. Покупки длинных ОФЗ продолжились на позитивном внешнем фоне. Вчера доходности облигаций развитых и развивающихся стран преимущественно снижались, отыгрывая мягкую риторику ФРС после заседания на прошлой неделе. Дополнительным драйвером стали предположения о возможной смене главы ФРС на кандидата, который будет выступать за продолжение мягкой монетарной политики. Доходность UST-10 вчера снизилась до 1,44% (-5 б.п.).

Сегодня главным событием для рынка рублевых облигаций будут аукционы Минфина РФ. Ведомство сообщило, что предложит «классические» ОФЗ серии 26239 и 26240 с погашением через 10 и 15 лет соответственно. Объем размещения планируется по 20 млрд руб. каждого выпуска. Учитывая профицит федерального бюджета (1,4 трлн руб. за 9 мес. 2021 г.) и низкие потребности в заимствованиях, ожидаем, что Минфин будет стремиться разместить новые гособлигации с минимальной премией к вторичному рынку.

Сегодня спрос на облигации развивающихся стран может снизиться из-за опасений высокой инфляции в Китае и США. Продолжение ралли в длинных ОФЗ также будет ограничивать предложение нового госдолга и ожидание данных по недельной инфляции в РФ. Для 10-летних ОФЗ сегодня актуальным видим диапазон доходности 8,10 – 8,15% годовых.

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