Комментарии

ПСБ: Цены на нефть Brent останутся в рамках диапазона 82-85 долл./барр.

Полагаем, что цены на нефть Brent останутся в рамках диапазона 82-85 долл./барр. с короткими попытками роста к 86-86,5 долл./барр. в случае сильных данных от Минэнерго США. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть подорожали, поддержанные неожиданно неплохой статистикой от Американского института нефти. Запасы сырой нефти сократились на 2,5 млн барр., бензинов – на 4,5 млн барр., а дистиллятов – на 3,3 млн барр. Спрос на сырье остается высоким в условиях ослабления эпидемиологических ограничений и ограниченного предложения. Сегодня выйдут данные от Минэнерго США, которые более информативны для оценки спроса. Если картина будет схожей, цены на нефть получат дополнительный импульс к росту. Но мы не рассчитываем на проторговкумаксимумов 2018 г., поскольку есть риск ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе, с одной стороны, слабость экономики и спроса – в Китае, с другой стороны. Полагаем, что цены на нефть Brent останутся в рамках диапазона 82-85 долл./барр. с короткими попытками роста к 86-86,5 долл./барр. в случае сильных данных.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги