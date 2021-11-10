ПСБ: Цены на нефть Brent останутся в рамках диапазона 82-85 долл./барр.

Полагаем, что цены на нефть Brent останутся в рамках диапазона 82-85 долл./барр. с короткими попытками роста к 86-86,5 долл./барр. в случае сильных данных от Минэнерго США. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть подорожали, поддержанные неожиданно неплохой статистикой от Американского института нефти. Запасы сырой нефти сократились на 2,5 млн барр., бензинов – на 4,5 млн барр., а дистиллятов – на 3,3 млн барр. Спрос на сырье остается высоким в условиях ослабления эпидемиологических ограничений и ограниченного предложения. Сегодня выйдут данные от Минэнерго США, которые более информативны для оценки спроса. Если картина будет схожей, цены на нефть получат дополнительный импульс к росту. Но мы не рассчитываем на проторговкумаксимумов 2018 г., поскольку есть риск ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе, с одной стороны, слабость экономики и спроса – в Китае, с другой стороны. Полагаем, что цены на нефть Brent останутся в рамках диапазона 82-85 долл./барр. с короткими попытками роста к 86-86,5 долл./барр. в случае сильных данных.

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