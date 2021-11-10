ПСБ: В среду утром настроения на мировых рынках продолжили ухудшаться

Поддерживать позиции рубля будет дорогая нефть, однако во второй половине дня возможна повышенная волатильность с возможной фиксацией пары доллар-рубль около отметки 71 руб.

Полагаем, что ухудшение внешней конъюнктуры не сможет быть компенсировано в полной мере ростом цен на нефть, в результате чего индекс МосБиржи сегодня может продолжить снижаться до уровня 4150 пунктов

Для 10-летних ОФЗ сегодня актуальным видим диапазон доходности 8,10–8,15% годовых

Выручка Ростелекома (ПОКУПАТЬ) выросла на 5%, до 141,2 млрд рублей – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы смотрим на отчетность Ростелекома умеренно положительно. Полагаем, что Ростелеком продолжит развитие цифровых сервисов как одного из высокомаржинальных и быстроразвивающихся сегментов, а также продолжит платить дивиденды в качестве лидирующей компании на российском телекоммуникационном рынке. Мы немного поднимаем целевой ориентир по акциям Ростелекома до 113 рублей за бумагу.

ПАО «Промсвязьбанк»