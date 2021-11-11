ПСБ: По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках улучшаются

По нашим оценкам, пара доллар-рубль попытается вновь опуститься ниже отметки 71 руб. и зафиксироваться к концу дня в диапазоне 70,5-71 руб.

Несмотря на неплохой внешний фон, сильные факторы, способные оказать рынку поддержку, отсутствуют. Полагаем, что индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться в диапазоне 4150-4200 пунктов

Сегодня ждем роста доходности ОФЗ на 5–10 б.п.

АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в октябре увеличила продажи к сентябрю на 3,4%, до 308 млн долл. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В целом считаем отчет хорошим, продажи показали хоть и небольшой, но всё же рост, впервые с июня текущего года. Мы полагаем, что на этом фоне, при поддержке высоких цен на продукцию, финансовые результаты компании будут сильными. АЛРОСА опубликует отчет за 3 квартал сегодня.

ПАО «Промсвязьбанк»