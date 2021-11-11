ПСБ: По состоянию на утро четверга настроения на мировых рынках улучшаются
По нашим оценкам, пара доллар-рубль попытается вновь опуститься ниже отметки 71 руб. и зафиксироваться к концу дня в диапазоне 70,5-71 руб.
Несмотря на неплохой внешний фон, сильные факторы, способные оказать рынку поддержку, отсутствуют. Полагаем, что индекс МосБиржи сегодня будет консолидироваться в диапазоне 4150-4200 пунктов
Сегодня ждем роста доходности ОФЗ на 5–10 б.п.
АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в октябре увеличила продажи к сентябрю на 3,4%, до 308 млн долл. – (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: В целом считаем отчет хорошим, продажи показали хоть и небольшой, но всё же рост, впервые с июня текущего года. Мы полагаем, что на этом фоне, при поддержке высоких цен на продукцию, финансовые результаты компании будут сильными. АЛРОСА опубликует отчет за 3 квартал сегодня.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.