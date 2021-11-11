«Фридом Финанс»: Инфляция продолжает оказывать давление на индексы

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:



10 ноября основные американские фондовые площадки закрылись в минусе. S&P 500 снизился на 0,82%, до 4647 пунктов, Nasdaq упал на 1,66%, Dow Jones опустился на 0,66%. Лучшую динамику вторую сессию подряд показали эмитенты из коммунальной отрасли (+0,70%). Падение котировок нефти и газа привело к распродаже бумаг энергетиков (-2,97%). Хуже рынка также выглядели ИТ-компании (-1,68%) и телекомы (-1,25%).

DoorDash (DASH: +10,6%) отчиталась за третий квартал лучше ожиданий. Инвесторы также позитивно отреагировали на новость о приобретении европейской платформы доставки Holt за $8,1 млрд. Сделка будет оплачена акциями DASH.

MasterCard (MA: +3,9%) опубликовала прогноз финансовых результатов на 2022–2024 годы. Рост выручки запланирован на уровне около 10%, операционная маржа составит 50%, а увеличение EPS — около 20% в год.

Coinbase Global (COIN: -8,1%) отчиталась за третий квартал, недотянув до консенсуса. На результаты повлияло снижение торговой активности розничных клиентов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после коррекции накануне, вызванной релизом негативной статистики по инфляции в США. Рост индекса потребительских цен в Штатах в октябре ускорился до 6,2% г/г по сравнению с 5,4% г/г месяцем ранее и превзошел консенсус на уровне 5,8%. В помесячном исчислении показатель взлетел до 0,9% (консенсус: 0,5% м/м), что более чем в два раза превышает сентябрьское значение на уровне 0,4%. Данные по потребительской инфляции вызвали распродажу гособлигаций США и рост доходностей по всей кривой.

Существенный вклад в разгон инфляции вносит повышение стоимости нефти и газа, что приводит к удорожанию топлива и электроэнергии. По данным Минэнерго США, средняя цена нефти марки WTI в октябре достигла $81,48 за баррель (+13,7% м/м, +107% г/г). Средняя стоимость газа на спотовом рынке США в октябре составила $5,5 за 1 млн BTU (+ 131% г/г).

Рост цен на энергоносители вынуждает американские власти искать пути снижения котировок углеводородов. С начала года Минэнерго США реализовало 29 млн тонн нефти из госрезервов. Вчера стало известно, что ведомство может продать дополнительно около 60 млн тонн, что вызвало снижение котировок WTI на 2,5%.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 10 ноября преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 1,56%, японский Nikkei поднялся на 0,59%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,73%. Индекс австралийской биржи ASX снизился на 0,47%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 0,18%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent держится вблизи $83 за баррель. Золото торгуется у отметки $1848 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4680 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на 2 п.п., до 58, на фоне опасений инвесторов относительно ускорения инфляции.

S&P 500 снижался на протяжении двух сессий подряд после достижения уровня 4700 пунктов. Индикатор MACD предполагает возможность продолжения коррекции. RSI вышел из зоны перекупленности. При пробитии круглой отметки в 4600 пунктов можно ожидать снижения до ближайшей поддержки на уровне 4540 пунктов.