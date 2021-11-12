ПСБ: Замедление инфляции в РФ поддерживает спрос на ОФЗ

Однако ухудшение внешнего фона сегодня может негативно отразиться на ценах рублевых облигаций.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг рублевые облигации торговались разнонаправленно. Доходность коротких и длинных ОФЗ снизилась на 2-4 б.п. Доходность ОФЗ срочностью 4-6 лет выросла на 1-4 б.п. Рынок ОФЗ нейтрально отреагировал на вышедшие в среду данные по инфляции в США, рост ожиданий повышения ставки ФРС в 2022 г. и увеличение доходности облигаций на глобальном рынке. Спрос на ОФЗ поддержала статистика по инфляции в РФ. Рост потребительских цен за 2-8 ноября оказался минимальным за последние 8 недель, годовой показатель снизился с 8,14% до 8,06%. Сохранение данного тренда будет выступать в пользу умеренного повышения ключевой ставки до 8,0%, а не до 8,5% как ранее опасался рынок.

Сегодня с утра для рынка ОФЗ формируется умеренно негативный внешний фон: 10-летние гособлигации развитых стран растут в доходности на 1-4 б.п., нефть дешевеет, рубль слабеет на росте геополитических рисков. В такой конъюнктуре доходность 10-летних ОФЗ может вырасти к верхней границе диапазона 8,0 – 8,10% годовых.

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