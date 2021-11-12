ПСБ: По состоянию на утро пятницы настроения на мировых рынках можно оценить как умеренно позитивные

По нашим оценкам, пара доллар-рубль может в начале дня попробовать уйти ниже отметки 71,5 руб. в силу перекупленности, однако в целом сохраняется консервативный настрой и возможен выход пары в диапазон 72 - 72,5 руб.

Улучшение внешнего фона может сегодня оказать некоторую поддержку российскому рынку акций, в результате чего индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4150 – 4200 пунктов

Доходность 10-летних ОФЗ может вырасти к верхней границе диапазона 8,0 – 8,10% годовых

Выручка АЛРОСы (ПОКУПАТЬ) за 3 квартал составила 76,9 млрд рублей, выше прогноза – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем представленную отчетность как ожидаемо сильную. Прогноз компании позволяет ожидать хороших результатов по итогам 2021 года. Мы смотрим на АЛРОСу как на крепкую дивидендную историю. В соответствии с дивидендной политикой мы ожидаем, что дивиденд за второе полугодие может составить 6 рублей на акцию. Наша оценка справедливой стоимости - 168 руб./акцию с рекомендацией «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»