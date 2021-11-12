ПСБ: Финансовые результаты Роснефти по итогам 3 кв. 2021 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 3 кв. 2021 г. представила Роснефть, которая оказалась по всем ключевым показателям (выручка, EBITDA, чистая прибыль) лучше ожиданий рынка. Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб./акцию. Таким образом, совокупно за год, с учетом уже выплаченных за 1-е полугодие 18,03 руб., акционеры могут получить 45,03 руб./акцию, доходность – 7,2%, исходя из текущих котировок. С учетом ожидаемой дивидендной доходности мы сохраняем рекомендацию «покупать» акции Роснефти с целевым уровнем 710 руб./акцию. Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Оил и получения налоговых льгот.

Роснефть представила сильные финансовые результаты по итогам 3 кв. 2021 г., которые превысили консенсус-прогноз Интерфакса по всем ключевым показателям – выручке, EBITDA и чистой прибыли. Этому способствовали как исключительно благоприятная ценовая конъюнктура на рынке углеводородов, рост добычи за счет смягчения условий в рамках сделки ОПЕК+, так и увеличение объемов реализации нефти, газа и нефтепродуктов за счет повышенного спроса.

Так, выручка Роснефти в 3 кв. составила 2,32 трлн руб. (+61% г/г) на фоне значительного увеличения цен на все энергоносители как в рублях, так и долларах, и роста объемов реализации нефти, газа и нефтепродуктов. EBITDA выросла на 74% г/г, до 638 млрд руб. вслед за выручкой и контролем над расходами. Маржа EBITDA увеличилась до 28%.

Роснефть в 3 кв. 2021 г. получила чистую прибыль в размере 314 млрд руб. против убытка в 64 млрд руб. в 3 кв. 2020 г. Это связано с тем, что в текущем году Роснефть заметно нарастила операционную прибыль и получила «плюс» по курсовым разницам. Маржа чистой прибыли в 3 кв. 2021 г. составила 14%.

Свободный денежный поток Роснефти в 3 кв. 2021 г. вырос в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составил 375 млрд руб. за счет роста операционной прибыли. Капитальные затраты Роснефти за период выросли на 12% г/г в рамках плановой реализации проекта Восток Ойл и увеличением производственной программы Юганскнефтегаза.

Долговая нагрузка компании сократилась до 1,3х (чистый долг/EBITDA), что является вполне комфортным уровнем.

Мы положительно оцениваем результаты Роснефти за 3 кв. 2021 г. Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб./акцию. Таким образом, совокупно за год, с учетом уже выплаченных за 1-е полугодие 18,03 руб., акционеры могут получить 45,03 руб./акцию, доходность – 7,2%, исходя из текущих котировок. С учетом ожидаемой дивидендной доходности мы сохраняем рекомендацию «покупать» акции Роснефти с целевым уровнем 710 руб./акцию. Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Оил и получения налоговых льгот.

ПАО «Промсвязьбанк»