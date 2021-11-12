ПСБ: Темпы роста авиаперевозок в октябре выросли вопреки ухудшению ситуации с COVID-19

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре увеличился на 61% г/г, несмотря на рекордный рост числа новых случаев COVID-19. Способствовали улучшению данного показателей как сильный внутренний спрос, так и открытие новых международных авиасообщений.

Увеличение темпов роста перевозки пассажиров фиксировалось всеми авиакомпаниями, но наибольшее восстановление смогли показать а/к Аэрофлот (+94%) и а/к Россия (+80% г/г), преимущественно за счет низкой базы 2020 года и возобновления международных авиаперелетов, в частности в Египет и Доминиканскую Республику, а также запуска авиарейсов в Турцию из региональных аэропортов. По итогам года группа Аэрофлот (включая а/к Аэрофлот, а/к Победу и а/к Россию) планирует увеличить пассажиропоток на 55% г/г, до 60,7 млн чел.

А/к Победа показала более скромный рост (+25% г/г), что связано с и без того высокими операционными показателями. Недавно компания повысила прогноз пассажиропотока с 13,5 до 14,5 млн чел., что в 1,5 раза выше, чем в докризисном 2019 году. В конце декабря компания также планирует запустить рейсы в Египет, что окажет дополнительную поддержку.

Уральские Авиалинии в октябре увеличили перевозки пассажиров на 50% г/г, почти достигнув показателей 2019 года. Наибольший пассажиропоток авиакомпании фиксировался на рейсах в Москву, Симферополь и Сочи.

Мы ожидаем дальнейшего постепенного восстановления пассажиропотока российских авиакомпаний. Наиболее весомым драйвером роста авиаперевозок станет ожидаемое одобрение вакцины Спутник-V Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года и ЕС – в 1 кв. 2022 года, что позволит существенно увеличить число пассажиров на европейских направлениях.

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