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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 ноября: 4 255,8501 руб/1 г золота и 55,3400/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 255,8501 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 481,2900 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 692,4800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 107,9301 р. (2,60%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,11%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,3901 р. (3,48%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 128,5098 р. (2,82%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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