Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 ноября: 4 271,2798 руб/1 г золота и 57,6700/1 г серебра ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 271,2798 руб.

1 грамм серебра - 57,6700 руб.

1 грамм платины - 2 470,4199 руб.

1 грамм палладия - 4 686,8701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,4299 р. (0,36%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3300 р. (4,21%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,8700 р. (0,44%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6100 р. (0,12%) . dims

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