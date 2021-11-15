«Фридом Финанс»: Заявления сенатора Манчина усиливают опасения инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

11 ноября основные американские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе. S&P 500 поднялся на 0,06%, до 4649 пунктов, Nasdaq вырос на 0,52%, Dow Jones опустился на 0,44%. Лучшую динамику показали сырьевые (+0,85%) и ИТ-компании (+0,53%). Хуже рынка торговались бумаги сектора коммунальных услуг (-0,60%) и коммуникаций (-0,47%).

Opendoor Technologies (OPEN: +15,6%) отчиталась по выручке и прибыли за третий квартал лучше ожиданий, подчеркнув рекордные уровни предложений и конверсии продаж.

Акции Paysafe (PSFE: -41,7%) упали на фоне слабой отчетности, понижения прогнозов менеджмента на год и проблем с цифровым кошельком.

Страховая компания Bright Health Group (BHG: -32,3%) сообщила об убытке в третьем квартале, который оказался хуже ожиданий аналитиков, и снизила прогноз на год.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Тема инфляции продолжает доминировать в заголовках новостей. В октябре был отмечен самый большой годовой рост ИПЦ за последние 30 лет, однако дискуссия по вопросу о том, носит инфляция временный или долгосрочный характер, началась задолго до текущего всплеска цен. Аналитики по-прежнему придерживаются мнения о том, что ускорение инфляции вынудит ФРС изменить проводимую краткосрочную политику, учитывая повышенное внимание регулятора к проблемам в цепочке поставок и необходимости нормализации данного вопроса. На фондовом рынке негативные инфляционные ожидания смягчаются благоприятными условиями финансирования, высокой прибылью компаний, устойчивой маржинальностью, сильными потребительскими и корпоративными балансами, программами обратного выкупа акций, а также усилением розничного импульса. В то же время опасения инвесторов по поводу инфляции привлекают внимание ФРС и других центральных банков, повышая вероятность ошибок регулятора, что является одним из самых крупных «хвостовых» рисков для котировок.

После публикации октябрьского отчета о потребительских ценах сенатор Джо Манчин заявил, что не считает инфляцию временным явлением и ожидает ухудшения ситуации. Этот комментарий привел к усилению сомнений инвесторов в том, что пакет расходов в размере $1,75 трлн получит поддержку сенатора. Его голос является определяющим, поскольку мнения в Сенате разделились поровну.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 12 ноября преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 потерял 0,21%, японский Nikkei поднялся на 1,13%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,32%. Индекс австралийской биржи ASX вырос на 0,84%. EuroStoxx 50 с момента открытия торгов прибавляет 0,12%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent опускается ниже $83 за баррель. Золото торгуется у отметки $1863 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4680 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству открытых вакансий в США в сентябре. Консенсус предполагает рост на 24 тыс., до 10,463 млн.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 58 пунктов, отражая спокойный новостной фон.

Индекс широкого рынка накануне не показал выраженной динамики после снижения на протяжении двух последних сессий подряд. Индикатор MACD предполагает возможность продолжения коррекции. RSI вышел из зоны перекупленности. При пробитии круглой отметки 4600 пунктов можно ожидать снижения до ближайшей поддержки на уровне 4540 пунктов.