«Фридом Финанс»: В фарватере внешних площадок

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В период нерабочих дней инвестиционная активность на отечественном рынке была снижена. Возможно, это связано с тем, что многие россияне предпочли использовать неожиданные «каникулы» для отпуска. Как следствие, биржевые площадки РФ демонстрировали боковую динамику, несмотря на уверенный рост американского рынка, обновившего максимумы. При этом индекс Мосбиржи сумел удержаться вблизи 4200 пунктов, не уйдя в глубокую коррекцию, а валютная пара USD/RUB после непродолжительного снижения вернулась в диапазон 71-72.

В настоящий момент российские фондовые площадки могут возобновить рост. Однако необходимым условием для этого является благоприятная ситуация на американском рынке, поскольку внутренних драйверов для обеспечения позитивной динамики недостаточно. Хотя сейчас в РФ проходит сезон отчетов и компании публикуют достаточно сильные результаты, однако они уже заложены в текущие котировки активов. При этом бумаги сырьевого сектора подвержены значительной волатильности, связанной с колебаниями цен на сырье, в том числе на нефть и газ. Впрочем, на наш взгляд, в текущих условиях котировки углеводородов скорее склонны к росту, нежели к снижению.

В поле зрения инвесторов на локальном рынке по-прежнему новости, связанные с первичными размещениями бумаг. В начале ноября компания ЦИАН провела IPO, которое мы оцениваем как успешное: книга заявок была переподписана в 10 раз. Сейчас акции эмитента торгуются немного выше цены размещения. Mercury Retail Group, оцененная в $12-13 млрд, а также каршеринговый сервис Делимобиль, напротив, отменили решение о листинге, причем ретейлер сделал это в последний день заполнения книги заявок. О публичном предложении акций на собственной площадке объявила СПБ Биржа: объем размещения составит ориентировочно $150 млн при общей оценке компании в $1,2–1,3 млрд. Следует отметить, что в настоящий момент интерес к зарубежным инструментам растет быстрее, чем к российским: доля иностранных бумаг в торговом обороте акций на Московской бирже достигла почти 10%.

Наименьшей популярностью у инвесторов сейчас пользуются рублевые облигации. Доходность «коротких» ОФЗ уже превышает 8%, но инвесторы не спешат скупать бумаги, поскольку существует риск того, что в декабре ЦБ может снова поднять ключевую ставку на величину до 1 п.п. Игроки предпочитают воздержаться от покупки ОФЗ и дождаться снижения инфляции, которая почти полностью «съедает» доходность от гособлигаций. Кроме того, к концу года не исключено ослабление рубля на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров и населения.

Динамику на российских биржах будут определять тренды на сырьевом рынке и американских фондовых площадках. В ближайшее время в поле зрения инвесторов будут сезон отчетности и публикация макростатистики в Штатах, а также данные по заболеваемости COVID-19 и результаты осенних распродаж («черной пятницы»). Кроме того, настроения игроков рынка будут во многом определяться прогрессом в принятии инфраструктурного пакета и решения по поднятию госдолга США. На локальных площадках в фокусе результаты IPO. На наш взгляд, шансы на возобновление роста, боковик и снижение у российского фондового рынка примерно одинаковы: техническая картина не дает четких ориентиров. Ожидания по индексу Московской биржи: диапазон 4100–4300 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 69–72.

Рекомендуем спекулятивно покупать бумаги М.видео, Детского мира, Московской биржи, МТС, ФСК ЕЭС, Сургутнефтегаза. Для открытия коротких позиций подойдут акции ММК и Яндекса.