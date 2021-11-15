Комментарии

ПСБ: В начале недели на мировых рынках складывается слабо позитивный настрой

Ожидаем плавного возвращения пары доллар-рубль к отметке 72 руб.

Индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4100 – 4150 пунктов с попытками пробития нижней границы

Доходность 10-летки на текущей неделе попытается вернуться к отметке 8,0% годовых после пятничной коррекции

Чистая прибыль Роснефти (ПОКУПАТЬ) за 3 кв. выросла на 35% кв./кв., до 314 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность Роснефти оказалась по всем ключевым показателям (выручка, EBITDA, чистая прибыль) лучше ожиданий рынка. Этому способствовали как исключительно благоприятная ценовая конъюнктура на рынке углеводородов, рост добычи за счет смягчения условий в рамках сделки ОПЕК+, так и увеличение объемов реализации нефти, газа и нефтепродуктов за счет повышенного спроса. Полагаем, что результаты за 4 кв. 2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб./акцию. Таким образом, совокупно за год акционеры могут получить 45,03 руб./акцию, доходность – 7,2%. С учетом ожидаемой дивидендной доходности мы сохраняем рекомендацию «покупать» акции Роснефти с целевым уровнем 710 руб./акцию. Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Оил и получения налоговых льгот.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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