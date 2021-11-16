«Фридом Финанс»: В ожидании принятия пакета стимулов

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

12 ноября основные американские фондовые площадки закрылись в плюсе. S&P 500 поднялся на 0,72%, до 4683 пунктов. Nasdaq вырос на 1%, Dow Jones опустился на 0,5%. Лучшую динамику показали телекомы (+1,68%) и ИТ-компании (+1,19%) преимущественно благодаря росту крупнейших эмитентов. Хуже рынка выглядели сектора энергетики (-0,26%) на фоне снижения цен на нефть и коммунальных услуг (-0,19%).

Flowers Foods (FLO: +2,3%) отчиталась за 3-й квартал лучше консенсуса по EBITDA, EPS и валовой рентабельности, а также повысила гайденс на год. Рынок позитивно оценивает меры компании по противодействию инфляции.

Johnson & Johnson (JNJ: +1,2%) объявила о планах выделить сегмент потребительских товаров в самостоятельную компанию в течение 18-24 месяцев.

AstraZeneca (AZN: -6,7%) отчиталась по выручке выше общерыночных ожиданий, однако динамика отдельных продуктов, снижение валовой рентабельности и рост расходов R&D оказали давление на прибыль.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Рынок ожидает принятия программы социальных и климатических расходов в размере $1,75 трлн. WSJ сообщает, что у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси достаточно голосов, чтобы обеспечить принятие законопроекта. Группа умеренных демократов обязалась проголосовать по пакету на текущей неделе в том случае, если оценка по бюджету проекта от Управления Конгресса США совпадет с прогнозами администрации президента. Не исключено, что законопроект претерпит изменения в Сенате, поскольку Джо Манчин выступил против включения оплачиваемого декретного отпуска в программу и выразил обеспокоенность по поводу инфляции. Кроме того, верхняя палата парламента вряд ли рассмотрит законопроект Build Back Better (BBB) на предстоящей неделе. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что палата, скорее всего, приступит к рассмотрению оборонного законопроекта. Ранее Шумер говорил, что Сенату потребуется около семи дней, чтобы обеспечить соответствие ВВВ правилам бюджетного примирения. Однако на этой неделе Конгресс уйдет на каникулы в связи с празднованием Дня благодарения и вернется к работе лишь 29 ноября. Это может привести к тому, что указанный законопроект придется рассматривать параллельно с другими крупными программами, такими как финансирование правительства (срок по промежуточному законопроекту истекает 3 декабря) и повышение потолка госдолга.

Также в центре внимания сегодня окажутся американо-китайские отношения. Сегодня президент Байден проведет виртуальную встречу с Си Цзиньпином, основная цель которой — ослабить напряженность между Пекином и Вашингтоном. При этом в повестке нет конкретных тем для обсуждения. Представитель стороны США заявил, что Байден намерен поддерживать жесткую экономическую конкуренцию с Китаем, но хотел бы избежать конфликта. При этом Пекин, скорее всего, будет настаивать на смягчении санкций. Стороны занимают близкие позиции по вопросу климата, но камнем преткновения остается Тайвань. Не исключено, что встреча не обеспечит значимых обновлений в отношениях стран.

Азиатские площадки завершили сессию 15 ноября преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 потерял 0,12%, японский Nikkei поднялся на 0,56%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,25%. EuroStoxx 50 с момента открытия торгов теряет 0,01%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent опускается ниже $82 за баррель. Золото торгуется у отметки $1863 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4665–4715 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 59 пунктов, отражая смешанный новостной фон.

Индекс широкого рынка колеблется вблизи верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD предполагает возможность продолжения коррекции, показывая сигнал к развороту. RSI вышел из зоны перекупленности, что свидетельствует о снижении активности «быков». Ближайший уровень поддержки находится в области 50-дневной средней на уровне 4500 пунктов.

16 ноября квартальные результаты представит ретейлер Walmart (WMT). Согласно общерыночным ожиданиям, выручка компании повысится всего на 1% г/г, до $135,5 млрд, продемонстрировав самые медленные темпы роста начиная с первого квартала 2020-го. Общий объем сопоставимых продаж и операционная маржа Walmart в США, по оценкам инвесторов, увеличатся на 7% (по сравнению с ростом на 5,4% в предыдущем квартале) и до 5,35% (по сравнению с 5,2% годом ранее и 6,2% в прошлом квартале) соответственно.

17 ноября отчет за третий квартал представит один из ведущих мировых поставщиков решений для создания сетевой инфраструктуры — компания Cisco (CSCO). Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам отчетного периода выручка эмитента повысится на 8,8%, до $12,98 млрд (менеджмент прогнозировал рост на 7,5–9,5%) при увеличении скорректированной разводненной EPS на 5,3% (первоначальный прогноз менеджмента закладывал рост на 5,2%).

Также 17 ноября выпустит отчет за третий квартал ведущий игрок рынка графических ускорителей и серверных продуктов — компания NVIDIA (NVDA). Согласно консенсусу аналитиков от Factset, по итогам отчетного периода выручка эмитента вырастет на 44,3%, до $6,82 млрд (что примерно соответствует первоначальным прогнозам менеджмента), при повышении скорректированной разводненной EPS на 52%, до $1,11.