«Фридой Финанс»: Новости корпораций диктуют повестку

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридой Финанс»:

В ходе торгов этого понедельника преобладала разнонаправленная динамика. В лидерах роста, несмотря на отсутствие новостей, остались акции ИСКЧ (+19,86%). Благодаря сильной отчетности к ним присоединились бумаги HeadHunter (+13,28%). После ралли скорректировались вниз акции Сургутнефтегаза (-6,55%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72–73.

Ozon (+2,41%) отчитается за третий квартал по МСФО. С апреля по июль общий объем оборота товаров на площадке увеличился на 110%. Прогноз по итогам отчетного периода предполагает повышение выручки на 87% г/г, 42,2 млрд руб., с EBITDA в объеме -9 млрд руб., что соответствует уровню прошлого квартала. При этом ожидается сокращение убытка до 13 млрд руб. Продовольственная инфляция в России достигла 10,3%, что положительно для результатов компании. Ее котировки откатились до уровня, на котором они оказались вскоре после первичного размещения. Успешная отчетность способна стать для них драйвером роста. Консенсус по целевой цене для этой бумаги на горизонте 12 месяцев — 4 820 руб.

Совкомфлот (+0,13%) выпустит квартальный отчет по МСФО. Консенсус закладывает выручку компании на уровне $280 млн с EBITDA в размере $167 млн и прибылью $27 млн. Ожидаемые показатели ниже, чем во втором квартале, и прогноз в целом выглядит осторожным. Тем не менее вполне вероятно, что компания отчитается лучше ожиданий. В этом случае находящиеся вблизи минимума с IPO котировки пойдут в рост. Значение прибыли за третий квартал и ее прогноз по итогам года повлияют на динамику, поскольку компания может выплатить 50% в виде дивиденда. Совкомфлот подписал контракт на поставку танкеров для проекта Сахалин-2, что способно принести свыше $300 млн выручки. Средний таргет по акции эмитента на горизонте 12 месяцев — 121 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 72–73. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4100–4150 пунктов.