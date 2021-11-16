ПСБ: Кривая ОФЗ в понедельник продолжила рост на 9-11 б.п.

Кривая ОФЗ в понедельник продолжила рост на 9-11 б.п. (8,37% 5 лет, 8,19% 10 лет) после заявлений председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на заседании комитета Госдумы относительно дальнейшего повышения ставки. Также ЦБ планирует удерживать ставку на повышенном уровне «некоторое время», чтобы добиться устойчивого замедления инфляции – возврат к нейтральному диапазону (5%-6%) произойдет не раньше середины 2023 года.

В целом, регулятор фактически повторил свое заявление по итогам заседания в октябре. Мы также ожидаем более медленного снижения ставки - до 6,5%-7,0% по итогам 2022 г.

Рынок ОФЗ при этом остается волатильным; подтверждение «жесткого» сигнала регулятора ускорит переоценку кривой госбумаг, отыгрывая вероятность повышения ставки до 8,5% в декабре. На этом фоне кривая ОФЗ может еще вырасти на ~10 б.п. в ближайшее время (8,45%-8,5% по 5-летним ОФЗ, ~8,3% - по 10-летним).

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