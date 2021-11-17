ПСБ: Ждем оживления спроса на "голубые фишки" и возврата индекса МосБиржи выше 4150 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник мировые рынки смогли показать незначительный рост. Развитые и развивающиеся рынки, по индексам MSCI, прибавили по 0,1%, испытывая дефицит триггеров для направленного движения в условиях растущих долларовых ставок и, как следствие, крепости доллара (евро в паре с долларом впервые с лета прошлого года опустилось ниже уровня в 1,14) и давления на товарных рынках, а также безыдейности, царящей на американском рынке акций. Так, вчера основные фондовые индексы США не показали существенных отклонений от уровней закрытия пятницы: рост акций нефтегазового сектора и «защитных» секторов был нивелирован сохранением коррекционного настроя инвесторов в отношении высокотехнологических компаний.

Способствовали консервативному настрою инвесторов и ожидания сегодняшних публикаций значимой статистики по США - в центре внимания, по нашему мнению, будут данные по розничным продажам в октябре, которые позволят оценить текущее состояние потребительского спроса и ее перспективы в условиях высокой инфляции.

Обстановку на мировых рынках сегодня утром мы характеризуем слабо позитивную. С одной стороны, фьючерсы на индексы США пока не демонстрируют значимых отклонений, а динамика ключевых индексов в Азии - смешанная. Однако восстановление нефтяных котировок и наблюдаемый откат долларовых ставок в условиях позитивных отзывов СМИ о старте переговоров между лидерами США и КНР настраивают на улучшение настроений инвесторов в течение дня. Мы рассчитываем, что и статистика по США (помимо розничных продаж, выйдут данные и пром.производству в стране) не преподнесет явного негативного сюрприза и также окажет поддержку товарным и фондовым рынкам.

Вчера коррекционные настроения на российском фондовом рынке заметно ослабли: индекс МосБиржи смог прибавить благодаря точечному спросу на «голубые фишки» при поддержке стабилизации внешнего фона.

Среди ключевых сегментов рынка сильно смотрелись акции химпрома, ведомые сохраняющимся спросом на бумаги Акрон (+6,9%), продолжившие обновлять исторические максимумы, а также ряд внутренних секторов. Так, в финансовом секторе, несмотря на инерционное давление на Сбер (оа: -0,9%; па: -0,3%), заметно прибавили акции ВТБ (+3,2%) и банка Санкт-Петербург (+2,5%), вернулись выше 200-дневной средней котировки акций МосБиржи (+1,2%). В потребсекторе отметим ралли в бумагах HeadHunter (+10,3%) и РусАгро (+3,1%), поддержанное хорошей финотчетностью, а также взлет акций Белуги (+4,2%) и Ленты (+2,5%), нивелировавших откат в Магните (-1,1%) и Х5 (-0,5%).

В акциях нефтегазового сектора, ввиду стабилизации к концу дня ситуации на рынке нефти, большинство ключевых бумаг смогло вернуться к росту и отыграть часть пятничных потерь (Газпром: +2,0%; Газпром нефть: +3,0%; ЛУКОЙЛ: +0,6%; Роснефть: +0,4%). Тут лишь перегретые акции Сургутнефтегаза (оа: -7,1%; па: 1,2%) и Башнефти (-2,4%) сильно упали, корректируя пятничный взлет.

В бумагах металлургического и горнометаллургического сектора вчера царила безыдейность. Смогли показать заметный рост лишь ВСМПО-Ависма (+6,8%), Норникель (+1,2%) и Мечел (+1,0%). Акции производителей драгоценных металлов, выглядящие несколько перегретыми, корректировались, как и РУСАЛ (-3,1%).

Сегодня, ввиду улучшения ситуации на рынке нефти, мы ждем оживления спроса на «голубые фишки» и попыток индекса МосБиржи вернуться в верхнюю часть диапазона 4100 – 4200 пунктов, выглядящего на текущий момент соответствующим складывающемся внешнему фону.

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