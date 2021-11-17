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ПСБ: Сегодня в фокусе отчет МЭА

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent вчера к концу дня смогли отыграть потери, на сегодняшнее утро вернувшись к 83 долл./барр. Новостной фон довольно ровный: риски распечатывания стратегических нефтяных резервов США для стабилизации цен пока не оправдались. Сегодня в фокусе традиционный отчет МЭА, который будет интересен с точки зрения оценки спроса на этот и следующий год. Ранее ОПЕК впервые за долгое время понизил оценки. Если МЭА, считающееся более консервативным, также будет настроено скептически, цены на сырье могут снова развернуться вниз. Наш ориентир сегодня – 81-83 долл./барр. по Brent.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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