ПСБ: Рассчитываем, что публикуемая сегодня статистика по США окажет поддержку товарным и фондовым рынкам

Сегодня пара доллар-рубль может отступить к отметке 72 руб., чему будет способствовать восстановление цен на нефть

Ждем оживления спроса на «голубые фишки» и попыток индекса МосБиржи вернуться выше 4150 пунктов

Ожидаем, что кривая ОФЗ может еще вырасти на ~10 б.п. в ближайшее время (8,45%-8,5% по 5-летним ОФЗ, ~8,3% - по 10-летним)

Совет директоров Ленты (ПОКУПАТЬ) утвердил дивидендную политику – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Напомним, что ранее Лента никогда, будучи публичной, не выплачивала дивидендов, поэтому на эту новость акции вчера отреагировали неплохим ростом. Компания в ходе дня инвестора в этом году говорила, что выплаты могут начаться с 2022 г. А еще ранее – в 2019 г. – были планы выплат с 2020 г., но коронавирус внес коррективы. Мы положительно оцениваем стремление Ленты выплачивать дивиденды, это повышает уровень интереса к ней. Также отметим, что Лента рассматривает возможность проведения SPO, которое позволит ей увеличить free float и привлечь средства для финансирования крупной M&A-сделки. В перспективе, это поможет компании существенно нарастить конкурентные позиции на российском рынке и увеличить финансовые результаты. Тем не менее, долговая нагрузка Ленты по данным на 3 кв. 2021 г. составляет 1,9х (чистый долг/EBITDA LTM), и мы полагаем, что в 2022 г. она останется на уровне все же выше 1,5х, соответственно на выплаты дивидендов будет направлено только 50% FCF.

ПАО «Промсвязьбанк»