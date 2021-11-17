ПСБ: МЭА уступило ОПЕК первенство по консерватизму

ОПЕК в ежемесячном отчете понизил оценки роста мирового спроса на нефть на 4 кв. и 2021 г. в целом, оставив прогноз на 2022 г. неизменным, тогда как МЭА напротив – особых изменений не произвело. Это достаточно нетипично, так как обычно МЭА характеризуется консервативными прогнозами. В то же время, оценки ОПЕК на 2022 г. все еще остаются выше, чем у МЭА.

В ежемесячном ноябрьском обзоре ОПЕК темпы роста мирового спроса на нефть в 2021 году пересмотрены ниже примерно на 0,2 млн барр./день по сравнению с оценкой прошлого месяца и составят 5,6 млн барр./день. Изменения в основном объясняются более медленным, чем ожидалось, спросом со стороны Китая и Индии в 3 кв. Согласно оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году достигнет 96,4 млн барр./день. В 2022 году рост мирового спроса на нефть останется неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца и составит 4,2 млн барр./день. Таким образом, мировой спрос в 2022 году достигнет 100,6 млн барр./день, что примерно на 0,5 млн барр./день выше допандемийного уровня 2019 года. Незначительный пересмотр в сторону повышения, вызванный улучшением экономических показателей в некоторых европейских странах, был компенсирован замедлением роста спроса на промышленное топливо в странах ОЭСР и Латинской Америке.

МЭА, напротив, в ноябрьском обзоре отметило, что мировой спрос на нефть растет из-за высокого потребления бензина и увеличения количества международных поездок, поскольку все больше стран вновь открывают свои границы. Тем не менее, новые волны Covid-19 в Европе, более слабая производственная активность и более высокие цены на нефть будут сдерживать рост, в результате чего агентство не поменяло прогноз роста спроса на нефть на 2021 г. по сравнению с отчетом прошлого месяца. Таким образом, в 2021 году МЭА ждет роста мирового спроса на нефть на 5,5 млн барр./день (96,3 млн барр./день). А на 2022 г. незначительно увеличило – до 99,76 млн барр./день (+3,4 млн барр./день).

В этот раз МЭА уступило первенство ОПЕК по консервативным прогнозам, что довольно нетипично, учитывая склонность агентства к довольно сдержанным оценкам перспектив спроса на нефть, в то же время оценки ОПЕК на 2022 г. все еще самые высокие. Мы в свою очередь пока не корректировали прогноз ни на 2021, ни на 2022 гг. Так, полагаем, что в 4 кв. 2021 г. на рынке нефти сохранится профицит спроса порядка 1 млн барр./день, тогда как начиная с 1 кв. 2022 г. ждем постепенного перехода рынка сначала к балансу, а затем к профициту предложения. Рост мирового спроса на нефть в 2021 г. прогнозируем на уровне 5,05 млн барр./день, до 95,9 млн барр./день, а в 2022 г. – на уровне 3,5 млн барр./день, до 99,3 млн барр./день.

ПАО «Промсвязьбанк»