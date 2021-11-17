Альфа-Банк разместил бессрочные cубординированные еврооблигации по «Базелю-III» на $400 млн с рекордно низкой ставкой

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составила 400 миллионов долларов США. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет.

Ставка купона зафиксирована на уровне 5,9% годовых (выплата раз в 3 месяца). Это самая низкая ставка по бессрочным субординированным долларовым еврооблигациям за всю историю размещений банков Центральной и Восточной Европы.

«Получив недавно второй кредитный рейтинг инвестиционного уровня, Альфа-Банк вошел в принципиально другую лигу заемщиков. Несмотря на прошедшее ужесточение монетарной политики регуляторов, инвесторы проявили значительный интерес к размещению. В сделке приняло участие около 60 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В ходе букбилдинга ставка снизилась с “low 6% area” до 5,9%.

«У Альфа-Банка амбициозные планы по росту активов на ближайшие 1-2 года. Для их реализации мы решили заранее подготовить комфортный запас капитала. Сумма размещения соответствует среднесрочным планам нашего развития как на розничном, так и на корпоративном рынке», — добавил Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Goldman Sachs и JP Morgan.