ПСБ: Цены на нефть рискуют остаться под давлением на фоне ухудшения сантимента

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent не смогли реализовать попытки отскока и снова перешли к снижению, опустившись ниже 82 долл./барр. Крепкий доллар и активизировавшиеся разговоры властей о необходимости распечатывания стратегических запасов оказали давление на сырье. Так, США призвали и Китай включиться в продажу нефтяных резервов для стабилизации цен на нефть, тем не менее, пока ни одна страна конкретных обязательств на себя не взяла. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти и дистиллятов за прошлую неделю на 655 и 107 тыс. барр., тогда как запасы бензинов упали на 2,8 млн барр. Сегодня выйдут данные от Минэнерго США, более информативные с точки зрения ситуации со спросом. Мы уже давно считаем, что чрезмерно высокие цены на энергоносители провоцируют всплеск инфляционных ожиданий и в перспективе могут привести к ослаблению потребительской активности и торможению мировой экономики. Если данные опасения будут сохраняться в ближайшее время на рынке, цены на нефть Brent рискуют скорректироваться к более оправданным фундаментально уровням: 75-80 долл./барр.

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