ПСБ: Давление на ОФЗ во вторник ожидаемо сохранилось

Давление на ОФЗ во вторник ожидаемо сохранилось – инвесторы продолжили переоценивать кривую госбумаг в соответствии с ожиданиями повышения ключевой ставки в декабре до 8,0%-8,5% после подтверждения «жесткой» позиции ЦБ накануне.

В результате, доходность 5-летних ОФЗ выросла на 6 б.п. – до 8,43% годовых, 10-летних – на 8 б.п. – до 8,27% годовых (накануне мы обозначили ближайшие цели 8,45%-8,5% по 5-летним ОФЗ, ~8,3% - по 10-летним).

Сегодня Минфин проведет аукцион по 10-летним ОФЗ с фиксированным купоном (20 млрд. руб.) и 11-летние инфляционные бумаги (10,1 млрд. руб.). Объемы предложения госбумаг остаются небольшими; ждем повышенной спроса на «защитный» инфляционный выпуск ОФЗ-ИН.

Важной статистикой станут данные по инфляции, которые будут опубликованы вечером – инвесторы будут ждать подтверждения замедления среднедневной инфляции, что может локально поддержать котировки длинных ОФЗ.

ПАО "Промсвязьбанк"