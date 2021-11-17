ПСБ: По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках вновь стали ухудшаться

Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль может продолжить поступательное движение к отметке 74 руб.

На фоне негативной конъюнктуры нефтяного рынка ожидаем сегодня движения индекса МосБиржи к нижней границы диапазона 4100 – 4200 пунктов

Минфин проведет аукцион по 10-летним ОФЗ с фиксированным купоном (20 млрд. руб.) и 11-летним инфляционным бумагам (10,1 млрд. руб.): ждем повышенного спроса на «защитный» инфляционный выпуск ОФЗ-ИН

Ozon (ДЕРЖАТЬ) увеличил GMV в 2,4 раза г/г, но увеличил и чистый убыток в 3,6 раза до 14 млрд рублей – (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Хотя компания продолжает наращивать обороты и увеличивает прогнозы по ним, операционная эффективность остается очень слабой и не стабильной. Учитывая усиливающуюся конкуренцию на рынке доставок и выход новых игроков, повышение операционной эффективности становится ключевым фактором развития компании. На этом фоне, а также после нескольких подряд негативных квартальных отчетов с ухудшающимися операционными показателями, мы понижаем оценку по Ozon. При этом мы «делаем скидку» на то, что Ozon является компанией роста и тратит все силы на увеличение доли рынка, также мы считаем, что компания может удержать текущие позиции и усилить влияние на рынке в случае пересмотра подхода к операционной эффективности. Наш целевой уровень понижен с 4829 до 3415 руб. за акцию, потенциал роста 10%.

Ростелеком (ПОКУПАТЬ) планирует к 2025 году выйти на выручку более 700 млрд рублей – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем, что прогнозируемые значения компании труднодостижимы. Рынок ТМТ и широкополосного доступа в интернет сильно сегментирован, а доля компании на рынке стабильна. Для кратных темпов роста необходимо расширять долю рынка за счет вытеснения других игроков или значительного увеличения среднего чека. Несмотря на это продолжаем считать компанию инвестиционно привлекательной. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 113 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»