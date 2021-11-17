«Открытие»: Геополитика и сильный доллар испортили настроение российским инвесторам

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Многие азиатские рынки снижаются, а нефть вновь дешевеет.

Индекс доллара продолжает расти и преодолел уровень в 96,0 пунктов. Валюты риска AUD и NZD демонстрируют разнонаправленную динамику. В Азии слабеют корейская вона, индонезийская рупия и малазийский ринггит.

Отечественный рынок может начать день в минусе на фоне слабости нефти и глобального укрепления доллара.

Инфляция в Великобритании могла ускориться до 3,9% в октябре с 3,1% в сентябре. Днём в еврозоне данные по строительству, но более важным будет уточнение инфляции за октябрь. Пока изменений первоначальной оценки 4,1% роста в годовом выражении не ожидается. В США статистика новых строительств и разрешений на них. Инфляция в Канаде могла ускориться до 4,6% в октябре с 4,4% в сентябре. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Выступят представители ФРС Уильямс, Боумен, Дэли, а в полночь Бостик.

В России квартальный ВВП и недельная инфляция. Отчётность по МСФО от МКБ, МТС. Polymetal проведёт день инвестора.

Геополитика и сильный доллар испортили настроение российским инвесторам

Российский рынок не смог поддержать утренний оптимистичный настрой. В ход торгов вновь вмешалась геополитика. Внешний фон не был особенно негативным. Разве только можно говорить о небольшом росте доходности казначейских обязательств США и укреплении доллара, которое привело к слабости промышленных металлов. Из геополитики отметим нервную реакцию из Вашингтона на испытание противоспутникового вооружения в РФ и попытки прорыва на польско-белорусской границе. Также пришли новости о столкновении на армяно-азербайджанской границе, что вновь увязали с возможностью вмешательства РФ. Как итог, рубль ослаб, а индексы закрылись в минусе.

По итогам торгов 16 ноября Индекс МосБиржи — 4120,02 п. (-0,4%), а Индекс РТС — 1 767,58 п. (-1,3%). Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 116,677 млрд рублей.

4 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. Наиболее сильные потери в финансовом секторе (-1,39%). Сектор наиболее чувствителен к геополитическим рискам. Соответственно, падение акций Сбербанка и ВТБ это реакция на события. Также существенные потери были в потребительском секторе (-1,06%). Аутсайдером стали бумаги «Белуга» и «Детский Мир».

Рост сектора металлов и добычи составил 0,76%. В данном случае лидером дня стали бумаги «ВСМПО-Ависма», которая накануне объявила о расширении сотрудничества с корпорацией Boeing. Также неплохо смотрелись акции ГМК «Норникель» и «РусАл», хотя цены на металлы их производства активно снижались во второй половине дня.

«Совкомфлот» опубликовал финансовые результаты (МСФО) по итогам III квартала и 9 месяцев 2021 года. Выручка группы СКФ в тайм — чартерном эквиваленте (ТЧЭ) в III квартале -5,3% кв/кв до $269,8 млн; выручка за 9 месяцев -22,4% г/г до $829,7 млн. Показатель EBITDA в III квартале -6,2% кв/кв до $170,1 млн; EBITDA за 9 месяцев -32,2% г/г до $507,3 млн. Скорректированная чистая прибыль в III квартале -21,4% кв/кв до $28,4 млн; скорректированная чистая прибыль за 9 месяцев -69% г/г до $87,4 млн. Индустриальный сегмент по-прежнему демонстрирует неплохие результаты, тогда как конвенционный сегмент остается слабым звеном на фоне низких ставок на фрахт. В октябре здесь наметился тренд на восстановление, так что результаты за IV квартал могут преподнести сюрприз.

«Ростелеком» ожидает роста дивидендов на акцию в 2025 году вдвое по сравнению с 2020 годом. Свободный денежный поток компании, по ожиданиям менеджмента, вырастет более чем вдвое, сообщил финдиректор Сергей Анохин на онлайн-встрече с инвесторами. Компания рассчитывает почти утроить капитализацию к 2025 году за счет ИБ, ЦОДов и нового бизнеса.

Онлайн-ритейлер Ozon вновь повысил прогноз роста GMV по итогам 2021 года с 110% до 120% со 110%. Но при этом чистый убыток Ozon в III квартале 2021 года вырос до 14,02 млрд рублей с 3,88 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная EBITDA в третьем квартале была отрицательной, как и годом ранее, составив 11,3 млрд рублей. Маркетплейс остается агрессивной историей роста и о прибыльности говорить пока не приходится. Увеличения отрицательного показателя EBITDA отражает инвестиции в инфраструктуру, IT и маркетинг. Впрочем, удачное IPO и размещение конвертируемых облигаций создали компании хороший резерв для финансирования дальнейшего роста.

Рубль пока не может найти защиту от потока геополитических неприятностей

Рубль заметно ослаб на торгах во вторник. В начале дня он ещё пытался укрепляться, но во второй половине дня геополитические истории и глобальное укрепление американской валюты вернули курс россиянина выше 73,0 за доллар.

Минфин запланировал на 17 ноября аукционы ОФЗ, которые могут быть отменены, или пройти при низком спросе. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-Ин выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме 10,093 млрд.

Доллар позитивно отреагировал на статистику розничных продаж в США за октябрь и усилил свой натиск. Кроме того, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС следует уже на ближайших двух заседаниях принять более «ястребиную» риторику, а также он намекнул на более ускоренное сокращение программы покупки облигаций. Среди валют EM наибольшие потери были у турецкой лиры на ожиданиях снижения ставки Центробанка до 15,0%, хотя инфляция в стране достигла уже 20%. В ноябре. Турецкие организации также должны выплатить до $13 млрд внешнего долга за ноябрь-декабрь.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 95,93 (+0,54%),

EUR-USD - $1,132 (-0,43%),

GBP-USD - $1,343 (+0,08%),

USD-JPY – 114,75 (+0,55%),

USD-RUB – 73,13 (+0,87%),

EUR-RUB – 82,72 (+0,41%).

«Ястребиные» настроения в ФРС усиливаются

Индексы США завершили день ростом. Сильный отчёт по розничным продажам оказался более убедительным, чем опасения по поводу «ястребиных» действий ФРС.

Розничные продажи в США выросли за октябрь на 1,7% при ожиданиях роста от 1,1% до 1,5%. Без учёта автотранспорта продажи увеличились на 1,4%. Промышленное производство в США выросло за октябрь на 1,6%, что также вдвое превысило прогнозы. Плюс к этому индекс строительного сектора от NAHB поднялся на 3 пункта до 83,0 п. в ноябре.

Оптимизма добавили отчёты розничных сетей. Home Depot (+5,7%) отчиталась о росте продаж на 9,8%, а также о выручке выше ожиданий. Walmart Inc. (-2,6%) также отчиталась лучше прогнозов и улучшила ожидания на финансовый год благодаря возвращению потребителей к офлайн покупкам. Однако рынку могли не понравиться темпы роста онлайн продаж, которые составили лишь 8%.

Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 1,632%. Поводом для этого послужили заявления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он полагает, что ФРС стоит двигаться в сторону более жёсткой риторики. Он также полагает, что регулятору следует ускорить процесс сокращения покупки облигаций до $30 млрд в месяц, чтобы завершить программу уже в конце I квартала 2022 года. Впрочем, его коллега президент ФРБ Ричмонда Том Баркин хотел бы подождать несколько месяцев, чтобы принимать решение о сокращении программы более быстрыми темпами. Решений Булларда рынок может пока не бояться, так как он станет голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке лишь в 2022 году.

Лишь 4 отраслевых индекса выросли и 7 снизились. Наиболее сильный рост показали цикличные товары (+1,38%) и технологии (+1,07%). Худшими оказались недвижимость (-0,65%) и товары широкого потребления (-0,6%).

По итогам торгов:

DJIA - 36142,22 п. (+0,15%),

S&P 500 - 4700,90 п. (+0,39%),

NASDAQ - 15973,86 п. (+0,76%).

Заболеваемость COVID-19 в Ю. Кореи близка к рекордам

Азиатские рынки вновь демонстрируют сомнения. Вспышки коронавируса, инфляция и рост доходностей в США заставляют инвесторов проявлять осторожность.

Население Ю. Кореи достаточно широко вакцинировано. Однако во вторник число новых заражённых составило 3187 человек, что является близким к рекордным показателям за всю пандемию. Из наиболее слабых отметим акции производителя микросхем памяти SK Hynix, которые теряли более 1,3%.

Китайский рынок пытался расти. Интерес покупателей сосредоточился на секторе производителей цветных металлов и станкостроительном. Также среди фаворитов был сектор электротранспорта (+1,5%). В Гонконге ситуация была иная. Под давлением оказались бумаги технологичных компаний и представителей финансовой отрасли. Акции Alibaba теряли более 0,5%. Слабость финансового сектора во многом была связана с давлением на акции страховщиков.

Японскому рынку даже не смогла помочь слабая иена, которая вплотную приблизилась к уровню 115 за доллар. Впрочем, многие отмечают то, что зона около 30000 пунктов по индексу Nikkei 225 побуждает многих игроков фиксировать свою прибыль. Впрочем, слабая иена это не только плюс для экспортёров, но и минус для зависящих от импортных компонентов. К росту рынок звали технологичные бумаги, как, например, Tokyo Electron, которые подорожали на 2,4%. Негативом для рынка могла стать нулевая динамика изменения базовых машиностроительных заказов за сентябрь, хотя экономисты ждали роста на 1,8%. Экспорт Японии также вырос в октябре на 9,4% при прогнозе 9,9%, а импорт сократился до 26,7% по сравнению с 38,6% в сентябре.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29721,64 п. (-0,29%),

Hang Seng - 25578,01 п. (-0,53%),

Shanghai Composite - 3529,02 п. (+0,21%).

Рынок нефти опасается более активных распродаж американских стратегических резервов

Нефть продолжила снижаться на опасениях новых карантинных мер в различных странах на фоне вспышек коронавирусной инфекции. Укрепление доллара также играет далеко не последнюю роль.

Согласно данным API, на неделе до 12 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,65 млн бар. Запасы бензина сократились на 2,8 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,1 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,5 млн бар., а также снижение запасов бензина на 0,1 млн бар. и дистиллятов на 1,3 млн бар.

Снижение запасов бензина толкает вверх розничные цены на топливо. Соответственно, в администрации Джо Байдена постоянно говорят о необходимости продажи стратегических резервов. Тем более, что в некоторых регионах США цены приблизились к историческим максимумам, как, например, в Калифорнии. Однако на законодательном уровне нет единого мнения по данному вопросу. Лидер большинства в палате представителей Стэни Хойер полагает, что стратегические резервы, прежде всего, предназначены для обеспечения нефтепереработки в критические периоды.

По состоянию на 9:00 мск: