Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 ноября: 4 367,4102 руб/1 г золота и 58,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 17 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 367,4102 руб.

1 грамм серебра - 58,8100 руб.

1 грамм платины - 2 579,9700 руб.

1 грамм палладия - 5 080,6299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,6698 р. (0,85%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8200 р. (1,41%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 77,4400 р. (3,09%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 228,9298 р. (4,72%) . dims

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