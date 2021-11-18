«Фридом Финанс»: Ретейлеры готовятся к сезону распродаж

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 16 ноября на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 прибавил 0,39%, достигнув 4700 пунктов. Nasdaq стал лидером роста, повысившись на 0,76%, а Dow Jones поднялся на 0,15%. Значительно лучше рынка в целом выглядел сектор циклических потребительских товаров (+1,38%), который поддержала позитивная динамика котировок Tesla (TSLA: +4,08%) после недавней коррекции. Акции производителей полупроводников способствовали росту технологического сектора (+1,07%). В аутсайдерах оказались эмитенты из отрасли недвижимости (-0,65%) и коммунальные компании (-0,56%).

· Lucid Group (LCID: +23,7%) подтвердила, что планирует произвести 50 тыс. электромобилей в следующем году.

· Peloton Interactive (PTON: +15,5%) объявила о намерении привлечь $1,07 млрд в рамках нового размещения акций.

· WSJ сообщает, что генеральный директор Activision Blizzard (ATVI: -6,1%) Бобби Котик знал о домогательствах в своей компании.

Увеличение потребительских расходов в США может спровоцировать рост акций «стоимости». Так, совокупные розничные продажи в октябре увеличились на 1,7% м/м, а общий объем промышленного производства вырос на 1,6%. Коэффициент использования производственных мощностей повысился с 75,2% в сентябре до 76,4% в прошлом месяце. Это является самым высоким значением показателя начиная с января 2019 года и свидетельствует о большом потенциале для снижения некоторых дефицитов, которые в третьем квартале оказывали давление на прибыли ряда циклических потребительских компаний.

Ретейлеры также прогнозируют, что накануне Рождества расходы населения увеличатся до рекордного уровня. На руках американцев сейчас более $2 трлн избыточных сбережений, накопленных во время пандемии, и люди готовы тратить эти деньги на подарки и путешествия, что указывает на возможное усиление инфляционного тренда.

Важный пункт информационной повестки — вопрос о новом председателе ФРС. Президент Джо Байден заявил, что утвердит главу регулятора примерно через четыре дня. Рынок казначейских облигаций оставался стабильным. Доходность «двухлеток» не изменилась, составив 0,52%, а тот же показатель для 10-летних бумаг увеличился на один базисный пункт, до 1,63%.

Мы считаем, что вопрос о новом председателе ФРС, обсуждение потолка госдолга и продолжение инфляционных тенденций могут усилить неопределенность на рынке долгового капитала, что приведет к снижению основных фондовых индексов США и росту доходностей гособлигаций в ближайшую торговую сессию.

· Большинство площадок Юго-Восточной Азии закрылись в небольшом минусе: японский Nikkei 225 снизился на 0,40%, китайский CSI 300 прибавил 0,05%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,25%. EuroStoxx 50 с открытия торгов не демонстрирует значимой динамики.

· Фьючерс Brent котируется по $79,39 за баррель. Золото торгуется на уровне $1861 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4650–4700 пунктов.

Сегодня выйдут данные о числе выданных разрешений на строительство в США за октябрь (прогноз: 1638 млн против 1568 млн в сентябре).

17 ноября отчет за третий квартал представит один из ведущих мировых поставщиков решений для создания сетевой инфраструктуры — компания Cisco (CSCO). Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам отчетного периода выручка эмитента повысится на 8,8%, до $12,98 млрд (менеджмент прогнозировал рост на 7,5–9,5%) при увеличении скорректированной разводненной EPS на 5,3% (первоначальный прогноз менеджмента закладывал рост на 5,2%).

Мы ожидаем, что инфраструктурный сегмент (57,4% от общего объема продаж) продолжит демонстрировать сильную динамику на фоне эффекта отложенного спроса, роста расходов бизнеса на аппаратные инфраструктурные решения, а также в силу сильной динамики спроса на рынке в целом.

Также сегодня выпустит отчет за третий квартал ведущий игрок рынка графических ускорителей и серверных продуктов — компания NVIDIA (NVDA). Согласно консенсусу аналитиков от Factset, по итогам отчетного периода выручка эмитента вырастет на 44,3%, до $6,82 млрд (что примерно соответствует первоначальным прогнозам менеджмента), при повышении скорректированной разводненной EPS на 52%, до $1,11.

Несмотря на замедление роста рынка ПК и ноутбуков, мы полагаем, что динамика игрового сегмента эмитента останется сильной ввиду дефицита GPU, а также сохранения устойчивого спроса со стороны майнеров криптовалюты. Сегмент серверных решений также, вероятно, будет демонстрировать сильный импульс роста на фоне устойчивого спроса на GPU для ДЦ и серверные DPU-чипы.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 61 пункта.

S&P 500 колеблется вблизи верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD предполагает возможность коррекции, показывая сигнал к развороту. RSI вышел из зоны перекупленности, что свидетельствует о снижении активности «быков». Ближайший уровень поддержки находится в области 50-дневной средней на уровне 4500 пунктов.