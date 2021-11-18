ПСБ: «Зеленая повестка» меняет стальную сырьевую корзину

Цены на сталь и ее сырьевую корзину продолжают неумолимо падать. Так, совокупный индекс цен на сталь в Китае с начала ноября упал на 8,4%, до 815 долл./т, а цены на сырьевую корзину, по нашим оценкам, - на 10,3%, до 446 долл./т. Тем не менее, одна из компонент производства стали осталась неизменной – это стоимость металлолома (500 долл./т, а за последний месяц стоимость возросла на 12% с 445 долл./т).

Металлолом используется в электропечах, которые имеют ряд преимуществ перед мартеновскими и конверторными печами. В силу термических процессов сталь содержит меньшее количество серы и фосфора, подкрепленное высокой прочностью получаемого материала. Благодаря температурам в электродуговых печах возможно получение легированной стали с наличием вольфрамовых и прочих элементов. Данный способ производства стали активно используется в мире благодаря меньшим удельным капитальным вложениям и энергозатратам, более высокой производительности и меньшему количеству выбросов вредных веществ в окружающую среду. Так, по оценкам Международного бюро по переработке материалов (BIR), использование 1 тонны металлолома из нержавеющей стали сокращает на 4,3 тонны выбросы СО2 в атмосферу. Экономичность использования электродуговых печей также говорит сама за себя: издержки европейских сталелитейных компаний за 2020 год сократились на 20 млрд евро на фоне использования металлолома в производстве, тонна которого, по оценкам BIR, экономит 1,8 тонны железной руды, агломерата и окатышей, 500 кг коксующегося угля. По нашим оценкам, переход на электродуговые печи у сталелитейщиков сохранится вплоть до 2040 года, с увеличением коэффициента металлолома в сырьевой корзине с нынешнего 0,34 в передовых странах до 0,47.

После бума на рынке стали спрос на металлолом значительно подскочил. Основным потребителем на данный момент является Китай, формируя более 50% мирового производства стали. В последние месяцы было заметно сокращение производства из-за экологической повестки внутри страны (на 12,7% м/м в сентябре, до 73,8 млн т). Тем не менее, заявление правительства Китая о «приветствии» экологического производства стали отразилось на массовом переходе локальных производителей на электродуговые печи с использованием металлолома. Так, объем импорта металлолома увеличился в ноябре в 10 раз г/г, до 44,5 тыс. т, а цена на нержавеющий металлолом увеличилась на 31% г/г, до 2000 долл./т. Тем не менее, ключевой рыночный спрос формирует Турция. Согласно данным международного бюро по переработке материалов (BIR), общий импорт страны за 9М 2021 г. был эквивалентен 18,09 млн тонн, что ставит ее в лидеры по спросу. Также ключевыми потребителями являются Индия и Южная Корея. А главными экспортерами - ЕС, США, Япония и Россия. По нашим оценкам, спрос на металлолом может незначительно угаснуть на фоне сокращения выплавки стали Китаем, однако учитывая малые запасы лома (например, в Китае – исторические минимумы, в ноябре запасы составили 8 200 млн тонн), а также растущую значимость «зеленой» повестки, мы ожидаем, что спрос на лом останется на высоких уровнях, а по мере возобновления объемов выплавки стали во 2 кв. 2022 г. – увеличится.

Объем российского же рынка металлолома сегодня оценивается в 30-35 млн тонн в год, из которых порядка 21 млн тонн используется металлургическими предприятиями, 5 млн тонн уходит на экспорт, остальное теряется. В общем объеме выпуска стали в России доля использования металлолома составляет лишь 25%, тогда как в развитых странах этот показатель находится в пределах 55-75% и выше. В условиях общемирового тренда на использование «зеленой» стали показатель использования металлолома, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Три крупнейших сталелитейщика НЛМК, Северсталь и ММК формируют более 40% потребления совокупного объема лома в стране (более 8 млн тонн в год?), и с каждым годом данный показатель растет. Учитывая проводимую политику государства (введение НДПИ и нового акциза), а также комплекс мер по стимулированию сбора металлолома (вступит в силу с 31 января 2022 г.), который позволит значительно увеличить заготовку, стабилизировать цены и избежать нехватки сырья в ближайшие годы, мы видим возможным упор компаний на переход от использования железной руды на лом черных металлов. Соответствие «зеленым» стандартам Европы также играет важную роль для компаний. На этом фоне мы видим, что в перспективе ближайших 5 лет коэффициенты на стальную сырьевую корзину будут меняться с возможным сокращением потребления железнорудного концентрата. На этом фоне цены на металлолом останутся на высоких уровнях на протяжении 2022 года, а значимость данного компонента в производстве будет все больше увеличиваться.

По нашим оценкам, цена на импорт тонны металлолома в Турцию останется около отметки 490 долларов на конец 2021 года. А мировые цены на лом будут колебаться не более 5% от текущей стоимости. Внутри РФ средняя цена на тонну металлолома – 310 долл./тонн., а цена на нержавеющий металлолом – 551 долл./тонн. В рамках года мы ориентируемся на рост цен на лом в пределах 20%.

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