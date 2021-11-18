ПСБ: Компания МТС отчиталась за 3 кв. 2021 г. на уровне ожиданий

Выручка выросла на 8,4% г/г, скорректированная OIBDA – на 4,2% г/г. Чистая прибыль сократилась на 12,1% г/г на фоне неденежных факторов. Мы позитивно смотрим на перспективы компании и ожидаем роста финансовых показателей по итогам 4 квартала и года в целом. Позитивным моментом можно обозначить и привлекательную дивдоходность, которую мы ожидаем на уровне 11-12%. Ждем также, что обновленная дивидендная политика будет не хуже текущей и с большей частотой выплат, что может позитивно сказаться на поддержке акций внутри года. Рекомендуем «покупать», целевой уровень 382 рубля на акцию.

Показатель выручки МТС оказался лучше консенсус-прогноза (138,2 против прогнозного 137,5 млрд рублей), а скорректированной OIBDA - на уровне прогноза (61,3 при ожидаемой 61,4 млрд рублей).

МТС в 3 квартале увеличили выручку на 8,4%, до 138,2 млрд рублей. Положительная динамика выручки связана с ростом потребления трафика и услуг связи клиентами, увеличением потребления сервисов экосистемы, а также ростом продаж смартфонов и аксессуаров.

В отчете МТС отмечается, что вклад нетелекоммуникационных направлений (розница, финтех, медиа, цифровые и облачные решения для B2B) в прирост выручки превысил 61%. Количество экосистемных клиентов (используют 2 и более сервиса МТС) увеличилось на 26% г/г - до 7,8 млн.

Доходы от продажи телефонов и аксессуаров увеличились на 4,7% и составили 17,7 млрд рублей, от медиа-направления на 30% г/г - до 3,5 млрд рублей. Финтех-направление показало рост выручки на 40% г/г - до 12,6 млрд рублей. Как и ранее, одним из быстрорастущих направлений является МТС банк, который по итогам квартала увеличил выручку на 41,1% г/г - до 12,5 млрд рублей.

Показатель OIBDA вырос на 4,2% - до 61,3 млрд рублей. Рентабельность этого показателя немного снизилась, до 44%. OIBDA группы выросла за счет значительного вклада в выручку телекоммуникационных и финансовых услуг, а также частичного восстановления доходов от роуминга на фоне возобновления международных поездок в 3 квартале 2021.

Чистая прибыль составила 16,7 млрд рублей, сократившись на 12,1% г/г - давление на показатель оказали во многом нефинансовые факторы - рост операционных издержек и амортизация.

Капитальные затраты составили 33,1 млрд рублей, увеличившись на 41,5% г/г. Свободный денежный поток составил 4,1 млрд руб. против 24,8 млрд руб. годом ранее. FCF опустился до минимумов за последние пару лет, отражая рост инвестиционной программы. Компания продолжает вкладываться в развитие 4G, а также ряд экосистемных направлений. В 4 квартале ожидается снижение CAPEX, что должно способствовать восстановлению FCF.

Чистый долг на конец 3 квартала составил 396,7 млрд руб., что на 31% выше, чем годом ранее. Отношение чистый долг/OIBDA выросло с 1,4х в прошлом году до 1,8х по итогам 3 кв. 2021 г.

МТС повысили прогноз на 2021 год по росту OIBDA и теперь ожидает увеличения показателя минимум на 6% (ранее 5%). Также компания подтвердила прогноз по росту выручки на 7-9% по итогам года. А прогноз по CAPEX был уточнен в большую сторону: 110 млрд рублей по итогам года (ранее был в диапазоне 100-110 млрд рублей).

Дивидендная политика МТС, принятая в марте 2019 года, предусматривает выплату дивидендов по итогам года в объеме не менее 28 руб. на акцию и 56 руб. на АДР в 2019-2021 годах. В ближайшие месяцы компания предложит инвесторам обновленную дивидендную политику, об этом заявил президент МТС Вячеслав Николаев в интервью для СМИ. По его мнению, наиболее правильным является сценарий, при котором выплата дивидендов осуществляется чаще, чем два раза в год, и не меньше, чем по прежней политике.

Мы умеренно позитивно смотрим на отчетность компании, она оказалась на уровне прогнозов. Мы также позитивно смотрим на перспективы компании и ожидаем роста финансовых показателей по итогам 4 квартала и года в целом. МТС продолжают вкладываться в развитие 4G мощностей, а также ряд экосистемных направлений, помимо телеком. Позитивным моментом можно обозначить и привлекательную дивдоходность, которую мы ожидаем на уровне 11-12%. Ждем также, что обновленная дивидендная политика будет не хуже текущей и с большей частотой выплат, что может позитивно сказаться на поддержке акций внутри года. Рекомендуем «покупать», целевой уровень 382 рубля на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»