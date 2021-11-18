Комментарии

«Открытие»: В течение полугода доллар сохранит сильные позиции

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

По оценкам «Открытие Research», на горизонте полугода можно ожидать сохранения курса доллара против основных валют на достигнутых сильных позициях. С высокой вероятностью рынок полностью учел эффект от сворачивания программы политики количественного смягчения ФРС и дополнительного изъятия долларовой ликвидности американским Минфином. После снижения остатков американского казначейства на счетах в резервных банках ниже $100 млрд он будет наращивать заимствования. Впрочем, сейчас на рынках можно наблюдать следующий раунд укрепления доллара – с уровней 1,16 до 1,13 по отношению к евро, связанный с изменением ожиданий в отношении начала цикла повышения ставки ФРС. Это укрепление ранее прогнозировалось ближе к концу сворачивания программы количественного смягчения, запланированного на конец 2 квартала 2022 г. Однако после выхода данных о рекордной за последние 30 лет инфляции в США рынок, ранее ожидавший начала роста ставки ФРС во второй половине 2022 года, стремительно меняет ожидания в пользу все более раннего ужесточения политики. В настоящий момент с вероятностью 50/50 он не исключает первого поднятия ставки ФРС уже в июне. Реакция рынка на всплеск инфляции выглядит чрезмерной, и если ФРС сохранит консервативный настрой в отношении инфляции на последнем в этом году заседании, нельзя исключать обратной коррекции доллара в сторону ослабления.

Российский рубль с высокой вероятностью будет укрепляться. В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций. Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, в течение 2022 г. будут только расти. Высокий уровень ставок будет не только препятствовать возможному оттоку капитала с развивающихся рынков, но и может привлечь инвесторов в случае начала цикла их снижения. Снижение ставок на фоне стабильного курса рубля позволит заработать нерезидентам как на высоком купоне, так и на рыночной переоценке при весьма незначительных валютных рисках.

Евро – с высокой вероятностью – выступит аутсайдером в связи с сохранением мягкой денежной политики и дальнейшим усугублением ситуации на газовом рынке. В странах Европы сохраняется высокий отбор природного газа (для этого времени года) на фоне минимальных за последние 10 лет запасов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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