Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций лидера российского рынка перевалки контейнеров - группы Global Ports

17 ноября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «Восточная Стивидорная Компания» (входит в группу Global Ports) серии 001Р-02R объемом 7,5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 182 дня. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны головной компании группы - Global Ports Investments PLC.

Начальный ориентир ставки купона составлял 9,70-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,94-10,04%. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил целевой объем размещения в два раза, что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и установить финальный ориентир на уровне 9,55% годовых (доходность к погашению 9,78%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 23 ноября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк.

Группа Global Ports — один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров. Группа управляет уникальной сетью из 7 многофункциональных терминалов в двух ключевых морских бассейнах. Ключевое направление деятельности Группы — перевалка грузов в контейнерах. Кроме того, Группа осуществляет перевалку других типов грузов, генеральные и навалочные насыпные грузы, автомобили и ро-ро.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.