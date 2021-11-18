ПСБ: Brent ушла ниже 80 долл./барр., в фокусе потенциальное распечатывание нефтяных резервов нескольких стран

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent впервые с начала октября ушли ниже 80 долл./барр. Снижение началось вскоре после публикации статданных от Минэнерго США по запасам, которые, тем не менее, оказались неплохими (запасы сырой нефти, бензинов и дистиллятов сократились на 2,1, 0,7 и 0,8 млн барр. соответственно). Администрация США, по данным СМИ, связалась не только с КНР, но и с Индией и Японией, призывая к всеобщему распечатыванию стратегических резервов для обуздания высоких цен на нефть. На этом фоне сантимент в сырье снова ухудшился, и данные проигнорировали. Мы полагаем, что если тема с распечатыванием резервов сразу несколькими странами будет иметь продолжение, это обсуловит дальнейшее снижение цен на нефть. При прохождении вниз уровня 80 долл./барр., следующим выступает 77 долл./барр.

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