ПСБ: Инверсия кривой ОФЗ выросла в среду на заявлениях директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова

Инверсия кривой ОФЗ выросла в среду на заявлениях директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, повторив недавнее заявление главы Центробанка, что регулятор будет рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях. При этом ЦБ ждет, что замедление инфляции «произойдет в ближайшее время», когда эффект от повышения ставки отразится на замедлении кредитования. На этом фоне доходность коротких и среднесрочных ОФЗ выросла еще на 2-3 б.п. (доходность 5-леток выросла до максимума с 2018 г. – 8,47%), 10-летних – скорректировалась вниз на 3 б.п.

На аукционах Минфина основной спрос сместился на 10-летний выпуск с фиксированным купоном (43 млрд. руб., размещен весь объем 20 млрд. руб.), тогда как инфляционный выпуск ОФЗ-ИН был размещен только на 1,3 млрд. руб. при спросе 9,8 млрд. руб., что подтверждает сохраняющуюся веру инвесторов в стабилизацию долгосрочной инфляции. Вмененная инфляция (спрэд между доходностями ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) на горизонте 10 лет составляет 5,2% - при ожиданиях более низкой средней инфляции на данном горизонте спрос смещается в сторону госбумаг с фиксированным купоном.

Данные по недельной инфляции (вернулась к отметке 0,2%), которые вышли вечером, подтверждают сохранение инфляционного давления в экономике, что сохранит негативный сантимент в коротких и среднесрочных ОФЗ в ближайшее время.

ПАО "Промсвязьбанк"