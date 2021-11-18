«Открытие»: Рост издержек компаний начинает беспокоить инвесторов США

Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть и промышленные металлы под давлением, как и большинство азиатских индексов.

США призвали крупнейших импортёров нефти к координированным продажам нефти из стратегических резервов, что может существенно повлиять на цены в краткосрочной перспективе.

Впрочем, если обратить внимание на валютный рынок, то аппетиты к риску всё же присутствуют. Индекс доллара немного снижается, а AUD и NZD даже пытаются укрепляться. Вероятно, что российский рынок начнёт день со снижения за счёт нефтяных бумаг. Однако рубль может даже укрепить свои позиции вслед за другими валютами риска.

Сегодня опубликуют данные по регистрации автомобилей в Евросоюзе. В США первичные заявки на получение пособия по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост до 24,0 п. с 23,8 п. Далее индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь.

В России отчётность по МСФО предоставят Банк «Санкт-Петербург», Группа «Черкизово».

«Газпром» и OZON вытащили российский рынок

Российский рынок заметно вырос по итогам торгов, хотя оснований для снижения было достаточно. Нефть к вечеру упала ниже $81 за баррель, а медь теряла более 2%. Однако для российских активов есть магическое слово «геополитика». Стоило появиться информации о готовящихся переговорах президентов РФ и США в удалённом режиме, как настрой инвесторов заметно поменялся. Немедленно на второй план отошли прочие геополитические истории, связанные с соседними бывшими республиками СССР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал говорить о каких-либо конкретных сроках, но сам факт не стал отрицать. Более того, источники утверждают, что речь идёт, как об онлайн переговорах до конца года, так и о личной встрече в начале 2022 года.

По итогам торгов 17 ноября индекс МосБиржи - 4149,02 п. (+0,7%), а индекс РТС - 1802,52 п. (+1,98%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 93,395 млрд рублей.

5 отраслевых индексов снизились и 5 выросли. Аутсайдером дня стал транспортный сектор (-0,51%) из-за слабости бумаг Global-Trans и НМТП. Лидером стал сектор информационных технологий (+0,78%) за счёт активного роста бумаг OZON Holdings. Банк J.P. Morgan повысил рекомендации по OZON Holdings до «покупать» с целью $60.

Сектор нефти и газа повысился на 0,25%. В данном случае лидером выступили акции «Газпрома», которые прибавили более 3,5%. Приостановка сертификации «Северного потока 2», согласно заявлениям российских властей, не является политическим мотивом, а лишь технической процедурой. Создаётся германское юридическое лицо, которое будет управлять газопроводом.

Акции МТС подешевели более чем на 1%, хотя компания выдала вполне сильный отчёт. Впрочем, данную бумагу на рынке давно рассматривают исключительно в плане дивидендной истории. Выручка МТС в III квартале составила 138,2 млрд рублей, увеличившись на 8,4% год к году. Показатель OIBDA вырос на 4,2% - до 61,3 млрд рублей. Выручка МТС в РФ составила 136,4 млрд рублей - показатель вырос на 8,5% год к году. В частности, доходы от мобильных услуг увеличились на 4,2%, до 89,1 млрд рублей, на фоне роста количества абонентов и частичного восстановление доходов от роуминга. Выручка в сегменте фиксированной связи выросла на 24,1% - до 18,9 млрд рублей. Абонентская база в РФ возросла на 1,9% - до 79,7 млн, количество ШПД-абонентов - на 9,6%, до 4,1 млн. Выручка розничного бизнеса МТС год к году выросла на 5,4% - до 22,2 млрд рублей. Доходы МТС от медиа-направления в III квартале увеличились на 30% год к году - до 3,5 млрд рублей. Чистая прибыль группы МТС в III квартале сократилась на 12,5% - до 16,5 млрд рублей. По итогам 9 месяцев оператор увеличил выручку на 6,7%, OIBDA – на 7,6%, чистую прибыль – на 3,2%. CAPEX МТС по итогам 9 месяцев составил 88,2 млрд рублей, FCF (без учета МТС банка) - 22,9 млрд рублей. Общий долг группы МТС составил 449,7 млрд рублей, чистый долг - 396,7 млрд рублей.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «В целом в текущем году МТС демонстрирует неплохую динамику по основным финансовым метрикам. В результате компания повысила цель на 2021 год по росту OIBDA и теперь ожидает увеличения показателя минимум на 6%, тогда как ранее прогнозировался рост минимум на 5%. Стоит также отметить, что в III квартале дополнительный позитивный вклад внесла консолидация МТТ. В то же время на уровне FCF все складывается в текущем году не так радужно из-за опережающего роста capex. По последним оценкам, в текущем году они составят 110 млрд рублей против 96,9 млрд руб. годом ранее. Однако в 2022 году МТС может, напротив, получить существенный приток средств от реализации башенного бизнеса. Он оценивается на уровне 90-100 млрд, и мы полагаем, что как минимум часть средств может быть направлена акционерам в форме специальных дивидендов. У нас сохраняется актуальной идея на покупку акций МТС».

Рубль в начале дня чувствовал себя неуверенно, но затем всё настойчивей укреплялся против доллара США. Сначала удачные размещения ОФЗ позволили сопротивляться слабости нефти, а затем информация о подготовке переговоров глав РФ и США сняли часть геополитической премии, хотя и сам доллар на Forex немного сдал свои позиции..

Минфин РФ провёл два аукциона ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд по номиналу. Спрос составил 43,475 млрд по номиналу при средневзвешенной доходности 8,27%. Отметим, что на предыдущем аналогичном размещении доходность составляла 8,01%. Однако на сей раз присутствует геополитическая премия. На втором аукционе размещены ОФЗ-Ин выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме 1,309 млрд рублей по номиналу. Объём спроса составил 9,769 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной ставке 3,07%. Похоже, что рынок начинает верить в то, что текущие значения инфляции близки к максимальным и смысла в покупке индексируемых на инфляцию ОФЗ становится меньше.

По данным Росстата, к 15 ноября темпы годовой инфляции ускорились до 8,10% по сравнению с 8,07% неделей ранее. Однако это меньше, чем 8,14% на 1 ноября. То есть можно говорить об определённой волатильности показателя на текущем уровне, а не о его устойчивом росте.

Британский фунт также чувствовал себя вполне уверенно на фоне ускорения инфляции до 4,2% в октябре, что существенно повышает вероятность ужесточения денежной политики уже на декабрьском заседании. Одной из самых слабых валют дня была турецкая лира. В четверг состоится заседание Центрального банка страны, от которого ждут снижения ставки до 15,0%, или на 100 базисных пункта. Однако инфляция в стране достигла уже 20% и подобное расхождение может отправить лиру в ещё более глубокое падение, хотя с начала года она потеряла уже 28% своего веса.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 95,80 (-0,12%),

EUR-USD - $1,132 (-0,01%),

GBP-USD - $1,349 (+0,44%),

USD-JPY – 114,13 (-0,59%),

USD-RUB – 72,50 (-0,86%),

EUR-RUB – 81,87 (-1,03%).

Вопрос роста издержек компаний начинает беспокоить инвесторов США

Торги в США завершились снижением индексов. Примечательно, что доходности по казначейским обязательствам также снизились, но этого оказалось недостаточно. По 10-летним бумагам доходность упала до 1,585% по сравнению с 1,64% на максимуме предыдущего дня.

Наиболее сильное давление на индексы оказали бумаги энергетического сектора. Президент Джо Байден направил письмо в Федеральную Комиссию по Торговле, в котором запросил возможность расследовать практики манипулирования ценами на топливо и рассмотреть растущие доказательства сговора производителей нефти и газа. Также появилась информация, что президенты США и КНР в рамках своих онлайн переговоров обсуждали вопрос продажи нефти из стратегических резервов.

Из корпоративных историй отметим падение акций Visa (-4,7%) на новостях о том, что Amazon прекратит обрабатывать платежи карточками Visa выпущенными в Великобритании с начала нового года из-за высоких комиссий.

Многодневное снижение привело к технической перепроданности акций Tesla (+3,25%). Илон Маск продолжает продавать бумаги в своём владении, но, похоже, что на рынке уже испытывают нетерпение к покупке.

Отчёты розничных компаний Target (-4,73%) и Walmart (-0,86%) были вполне сильными. Target даже полагает, что продажи в IV квартале могут оказаться выше ожидаемых ранее. Однако рынку очень не нравятся заявления о росте издержек из-за инфляции и проблемы с логистикой. К тому же руководство Target имело неосторожность заявить, что рост издержек компания постарается взять на себя, а не будет передавать их потребителям.

4 отраслевых индекса выросли и 7 снизились. Наиболее сильный рост показал сектор недвижимости (+0,64%). Самое большое падение было в энергетическом секторе (-1,74%) и в финансовом (-1,11%).

По итогам торгов:

DJIA - 35931,05 п. (-0,58%),

S&P 500 - 4688,67 п. (-0,26%),

NASDAQ - 15921,57 п. (-0,33%).

Ю. Корея фиксирует рекорд по заболеваемости COVID-19

Азиатские индексы преимущественно снижались. Страхи перед инфляцией пока не ослабевают, а к ним продолжают примешиваться страхи новой волны COVID-19.

Южная Корея в среду зафиксировала 3292 новых случаев COVID-19, что является максимальным числом за весь срок пандемии. Таким образом, страна находится под риском возвращения жёстких карантинных мер. В корпоративном плане также не всё спокойно. Компания SK Hynix может отказаться от планов организации производства чипов памяти в Китае, так как США выразили своё нежелание по поводу проникновения высоких полупроводниковых технологий в КНР.

Акции В Китае и Гонконге также снижались. Сектор технологичных компаний в Гонконге терял более 3%. Инвесторы обеспокоены перспективами дальнейшего роста таких компаний, как Alibaba. Под давлением оказались акции, связанные с виртуальными реальностями. Очередная статья в народной газете призвала население думать рационально, а не увлекаться виртуальными удовольствиями. Сектор угольщиков показал признаки жизни на фоне создания фонда рефинансирования в объёме 200 млрд юаней для поддержки чистых технологий использования угля.

Японские акции преимущественно снижались. Лишь 4 из 33 секторов Topix торговались в плюсе на старте торгов. Наиболее сильные потери были в бумагах судоходных компаний и производителей стали. К примеру, бумаги судоходной Kawasaki Kisen теряли более 7%, а сталевара Nippon Steel более 2%. Под давлением также был сектор нефтегазовых компаний на фоне новостей, что США обратилось к Японии и Китаю с предложением о совместных продажах нефти из стратегических резервов.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29676,38 п. (-0,04%),

Hang Seng - 25309,01 п. (-1,33%),

Shanghai Composite - 3532,22 п. (-0,15%).

США планируют сговор потребителей нефти

В прессу попала информация о том, что США обратились к Китаю, Индии и Японии с предложением о координированных продажах нефти из стратегических резервов для оказания давления на нефтяные цены. Информацию, по данным Reuters, подтвердили китайские официальные органы, но отказались комментировать причастность США к данному вопросу. Японские официальные лица также подтверждают запрос США, но по законодательству власти Японии не могут использовать стратегические резервы для снижения цен. В Ю. Корее также подтвердили запрос США. Однако, как отмечает источник Reuters, Ю. Корея также не может использовать резервы для управления ценами.

Меж тем, по данным Минэнерго США, на неделе до 12 ноября коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 млн бар. до 433,0 млн бар. Уровень запасов теперь на 7% ниже среднего показателя за 7 лет. Запасы бензина упали на 0,7 млн бар. и теперь на 4% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 0,8 млн бар. и теперь на 5% ниже среднего за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 20,2 млн бар. общих топливных поставок в день, или +3,9% за год; 9,3 млн бар. бензина в сутки, или +10,1% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или -0,6% за год. Добыча в США сократилась на 100 тыс. бар. за прошедшую неделю до 11,4 млн бар.

Вполне очевидно, что отчёт по запасам более благоприятный для нефтяных «быков». Однако информация о возможности координированных продаж стратегических запасов доминирует среди рыночных идей. Многие аналитики считают, что это лишь краткосрочная мера, но она может быстро насытить рынок предложением и привести к временному провалу котировок.

По состоянию на 9:00 мск: