«Фридом Финанс»: «Быки» теряют инициативу

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 17 ноября на американских фондовых площадках закрылись в минусе. S&P 500 снизился на 0,26%, до 4689 пунктов. Nasdaq опустился на 0,33%, Dow Jones — на 0,58%. В лидеры роста вышли сектора недвижимости (+0,65%) и циклических потребительских товаров (+0,59%). Несколько хуже рынка из-за коррекции в ценах на нефть торговались энергетические (-1,74%) и сырьевые (-0,64%) компании, заметное снижение продемонстрировал и финансовый сектор (-1,11%).

· Выручка и прибыль на акцию TJX Cos. (TJX: +5,8%) оказались выше прогнозов. Компания анонсировала увеличение программы buy back на 2022 год с $500 млн до $1,75–2 млрд

· Target Corp. (TGT -4,7%) представила сильный квартальный отчет, выручка и прибыль ретейлера превзошли общерыночные ожидания. Прогноз менеджмента на следующий квартал улучшен.

· Amazon.com Inc. (AMZN) с будущего года не будет принимать оплату по картам Visa Inc. (V: -4,7%) в Великобритании из-за высоких комиссий.

Сегодня мировые фондовые площадки торгуются без ярко выраженной динамики. По данным Министерства торговли США, объем начатого строительства домов за октябрь сократился на 0,7% м/м, 1,52 млн единиц. Этот результат оказался ниже прогноза. Сентябрьская статистика была пересмотрена в сторону снижения до 1,53 млн. Застройщики работают в условиях высокого спроса на жилье, удорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы. Все эти факторы способствуют повышению цен на недвижимость. Число разрешений на строительство, зарегистрированных в октябре, увеличилось на 4%, до 1,65 млн, что превзошло ожидания экономистов.

Глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что в федеральном бюджете США достаточно средств для финансирования правительства до 15 декабря. Это означает, что после указанной даты Конгресс должен либо одобрить новое повышение потолка госдолга, либо временно приостановить исполнение соответствующего закона. До 3 декабря действует решение о превышении долгового лимита на $480 млрд, до $28,9 трлн. При этом в Конгрессе нет единого мнения относительно дальнейших параметров потолка долга.

· Торги 18 ноября на биржах Юго-Восточной Азии завершились небольшим снижением. Китайский CSI 300 потерял 0,9%, японский NIKKEI опустился на 0,13%, гонконгский Hang Seng упал на 1,34%. Индекс австралийской биржи ASX вырос на 1,12%. EuroStoxx 50 с открытия прибавляет 0,16%.

· Фьючерс на Brent дешевеет до $79,52 за баррель на фоне планов США и Китая использовать сырье из резервов. Еще одним поводом для снижения нефтяных котировок стали прогнозы ОПЕК и МЭА, предполагающие профицит углеводородного сырья в декабре из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Европе, из-за чего спрос на нефть и нефтепродукты может ослабнуть. Цена на золото снизилась до $1866.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4640–4690 пунктов.

Будут опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 265 тыс. после 267 тыс. неделей ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 61 пункта.

S&P 500 держится вблизи сопротивления 4700 пунктов. При этом индикатор MACD снижается, сигнализируя о вероятности коррекции. RSI движется вниз из зоны перекупленности, что также свидетельствует об угасании «бычьего» импульса. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 4550 пунктов.