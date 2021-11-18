Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 ноября: 4 351,2002 руб/1 г золота и 59,1600/1 г серебра ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 351,2002 руб.

1 грамм серебра - 59,1600 руб.

1 грамм платины - 2 498,1699 руб.

1 грамм палладия - 5 043,1699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2102 р. (0,37%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,60%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 81,8000 р. (3,17%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,4599 р. (0,74%) . dims

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