ПСБ: Доходности ОФЗ вчера возобновили рост, отыгрывая данные по инфляции, которые вышли накануне вечером

В результате, доходность 5-летних госбумаг выросла на 13 б.п. - до 8,58% годовых, 10-летних - на 10 б.п. - до 8,34% годовых.

С начала недели кривая госбумаг поднялась на 25-30 б.п., как на сохранении жестких сигналов со стороны ЦБ, так и инфляционного давления в экономике. Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ (2-5 лет) уже достигли максимумов с 2018 года и закладывают ожидания повышения ставки на ближайших заседаниях до 8,5%, достигнув целей, обозначенных 2 дня назад.

На этом фоне сегодня ждём умеренного коррекционного восстановления котировок госбумаг после ощутимого снижения с начала недели. На следующей недели инвесторы продолжат пристально следить за данными по инфляции; в отсутствии ускорения темпов роста цен рынок перейдет к консолидации.

ПАО "Промсвязьбанк"