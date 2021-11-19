Комментарии «Открытие»: Перспективы высокой доходности рубля могут негативно сказаться на рынке акций Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Однако азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Динамика сырьевых контрактов однозначно указывает на рост аппетитов к риску. Валютный рынок демонстрирует низкую волатильность. Отечественные акции могут показать рост в начале торгов за счёт отскока в акциях нефтегазового сектора и металлургов. Рубль также укрепляет свои позиции на утренних торгах. Календарь макроэкономических событий достаточно скудный. Розничные продажи в Великобритании могли увеличиться за октябрь на 0,4% после падения на 0,2% в сентябре. Цены производителей Германии могли вырасти на 1,7% за октябрь до 16,1% в годовом выражении. Днём выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США выступит представитель ФРС Кларида. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставит «Ленэнерго». Начнутся торги акциями Санкт-Петербуржской Биржи. TCS Group проведёт ГОСА, включая вопрос доп. эмиссии акций для пополнения капитала. В России отчётность по МСФО предоставит «Ленэнерго». Начнутся торги акциями Санкт-Петербуржской Биржи. TCS Group проведёт ГОСА, включая вопрос доп. эмиссии акций для пополнения капитала. Перспективы высокой доходности рубля могут негативно сказаться на рынке акций Российский рынок заметно снизился по итогам торгового дня. В дневные часы индекс МосБиржи предпринимал попытки выйти в плюс, но к вечеру давление усилилось, что привело индекс МосБиржи к минимальному закрытию с начала октября. Самое интересное состоит в том, что влияние внешнего фона было достаточно слабым. Нефть заметно дорожала к вечеру, американские индексы торговались в плюсе, да и доходность по казначейским обязательствам США снижалась. Негативную динамику рынка частично можно объяснить ростом ожиданий более высокой ставки ЦБ РФ. Во всяком случае, озвученный прогноз главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной говорит о диапазоне 7,3%-8,3% на 2022 год. То есть процентные ставки составят крайне высокую конкуренцию рынку акций. По итогам торгов 18 ноября индекс МосБиржи 4093,85 п. (-1,33%), а индекс РТС - 1761,96 п. (-2,25%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 108,256 млрд рублей. Всего один отраслевой индекс вырос и 9 снизились. Позитивную динамику показал лишь сектор информационных технологий за счёт роста бумаг OZON Holdings более чем на 6%. Накануне J.P. Morgan повысил рекомендации по бумаге до «покупать» с целью $60 за штуку. Наиболее негативную динамику показал сектор нефти и газа (-2,62%). Самыми слабыми были акции «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК» и «Татнефть». Впрочем, даже акции «Газпрома» потеряли более 1%. Польша продолжает призывать власти Германии закрыть проект «Северный поток 2», хотя он построен на 100% и ждёт лишь сертификации. Сама же Польша строит газопровод Baltic Pipeline и в большей степени выражает свои конкурентные мечты. Сектор потребления упал на 1,15%. Среди аутсайдеров отраслевого индекса были бумаги крупнейших розничных сетей, которые могут ощутить снижение потребительской активности при дальнейшем росте ставок. Кроме того, акции «Магнита» начали резко терять в цене после новостей о выходе ВТБ из капитала розничной сети. Акции «Мечела» подешевели на 11,6% и стали аутсайдерами дня среди всех торгуемых на Мосбирже российских акций после публикации отчета по итогам III квартала 2021 г. Компания в III квартале снизил EBITDA на 5% кв/кв до 31,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA осталась на уровне 31%. Консолидированная выручка группы составила 102,9 млрд рублей, сократившись также на 5% кв/кв. Чистая прибыль упала на 11% кв/кв до 21,3 млрд рублей. Катастрофические производственные показатели в добывающем сегменте (продажи ККУ -30% кв/кв) были с лихвой компенсированы благоприятной рыночной конъюнктурой. Финансовые показатели металлургического сегмента просели из-за падения внутренних цен после введения экспортных пошлин. «Мечел» оценил потери от действия временных экспортных пошлин на металлы в сумму около 1,1 млрд рублей. Это около 1% выручки металлургического сегмента. Чистый долг сокращается довольно медленно. Заработанная компанией за 9 месяцев прибыль дает вклад в совокупный дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 76 руб. А впереди еще IV квартал, в котором цены реализации угля будут выше. «Газпром нефть» опубликовала нейтральные финансовые результаты по итогам III квартала 2021 года. В целом результаты хорошие, но ожидаемые в части прибыли. Квартальная выручка выросла на 13% кв/кв до 824 млрд руб., что на 2,2% выше консенсус-прогноза по опросу «Интерфакса». Рост EBITDA (включая прибыль от зависимых компаний) составил 10% кв/кв до 241 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 5,0% кв/кв до 140 млрд руб., практически совпав с консенсус-прогнозом. Компания в полной мере воспользовалась благоприятной конъюнктурой рынка, особенно восстановлением рентабельности в нефтепереработке. Коэффициент дивидендных выплат за 9 мес. 2021 г. исходя из рекомендованных дивидендов 40 руб./акция, составил 53%. При оценке вклада 4 кв. в годовой дивиденд мы ориентируемся на вклад 2 кв. и 3 кв., что соответствовало бы доходности 2,7%-2,8%. Банк «Санкт-Петербург» в третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза — до 4,137 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года выросла в 1,8 раза — до 11,406 млрд рублей с 6,349 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROАE) за 9 месяцев 2021 года выросла до 16,3% с 10,2% за январь—сентябрь 2020 года. За III квартал текущего года этот показатель составил 17,1%. Текущий год для банковского сектора складывается в целом удачно. БСПБ здесь не стал исключением. На фоне сокращения отчислений в резервы и роста кредитной активности банк прилично нарастил чистую прибыль. Впрочем, в III квартале данный показатель оказался чуть ниже, чем во II квартале. Тем не менее в рамках действующей политики (выплаты 20% от прибыли по МСФО) итоговый дивиденд на акцию за 2021 год может составить более 6 руб. В техническом плане индекс МосБиржи вновь закрылся ниже 50-дневной скользящей, усилив сигналы на дальнейшее снижение. Целью может быть 100-дневная скользящая в районе 4002 пункта. Собственно говоря, этот рубеж является достаточно сильной поддержкой. Если же он не устоит, то рынок способен ещё потерять до 5% своего веса. Рубль ослаб на фоне роста доходностей ОФЗ Рубль начинал день с попыток укрепления, но затем неуклонно слабел. В середине торгов на него давила нефть, но к вечеру этот фактор отошёл на второй план, а на первый вышли ожидания более жёсткой денежной политики ЦБ РФ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступала в Государственной Думе. По её словам, если ЦБ РФ не удержит инфляцию, то это, прежде всего, ударит по наименее защищённым слоям населения. «Во-вторых, рост цен на продукты, которые россияне покупают каждый день, разгоняют инфляционные ожидания. К тому же мягкая ДКП прошлого года привела к снижению ставок по депозитам. Сберегать стало невыгодно», — сказала она. В базовом сценарии Центробанка инфляция в 2022 году может замедлиться до 4,0%-4,5%, а ставка будет в диапазоне 7,3%-8,3%. Таким образом, потенциал роста ставки составляет более 80 базисных пункта от текущего значения. Такие ожидания могут вновь привести к распродажам ОФЗ и росту их доходностей, что в краткосрочной перспективе будет давить на рубль. Однако затем более высокая ставка сыграет на стороне российской валюты. Поэтому мы пока не отменяем сценария укрепления рубля после того, как рынок ОФЗ отыграет ожидания более высокой ставки. Валюты развивающихся стран демонстрировали повышенную волатильность. ЦБ Венгрии повысил ставку недельных депозитов сразу на 70 базисных пункта до 2,5% после того, как во вторник повысил ключевую ставку на 30 базисных пункта до 2,1%. Венгерский форинт сначала резко укрепился, но затем растерял часть достижений. Турецкая лира слабела до 11,3 за доллар после того, как ЦБ страны снизил ключевую ставку на 100 базисных пункта до 15,0%. Однако инфляция в стране уже ускорилась до 20%. Накануне президент Турции высказался против повышения ставки. Таким образом, ЦБ Турции начал вызывать множество вопросов по поводу своей независимости и экономической рациональности. Южноафриканский ранд слабел в моменте на 1,6%. ЦБ ЮАР повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 3,75%, что стало неожиданностью для рынка. Валюты развивающихся стран демонстрировали повышенную волатильность. ЦБ Венгрии повысил ставку недельных депозитов сразу на 70 базисных пункта до 2,5% после того, как во вторник повысил ключевую ставку на 30 базисных пункта до 2,1%. Венгерский форинт сначала резко укрепился, но затем растерял часть достижений. Турецкая лира слабела до 11,3 за доллар после того, как ЦБ страны снизил ключевую ставку на 100 базисных пункта до 15,0%. Однако инфляция в стране уже ускорилась до 20%. Накануне президент Турции высказался против повышения ставки. Таким образом, ЦБ Турции начал вызывать множество вопросов по поводу своей независимости и экономической рациональности. Южноафриканский ранд слабел в моменте на 1,6%. ЦБ ЮАР повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 3,75%, что стало неожиданностью для рынка. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 95,55 (-0,29%),

EUR-USD - $1,137 (+0,44%),

GBP-USD - $1,35 (+0,07%),

USD-JPY – 114,23 (+0,18%),

USD-RUB – 73,05 (+0,76%).

EUR-RUB – 82,86 (+1,21%). Сильный отчёт Nvidia вдохновил американский рынок на новые рекорды Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Dow Jones закрылся в минусе, а вот S&P 500 и NASDAQ обновили свои исторические максимумы. Рост рынка сдерживали новости о развитии новой волны коронавируса. Однако корпоративные отчёты продолжают служить источником оптимизма. Nvidia Corp. (+8,25%) отчиталась о росте выручки на 50% в прошедшем квартале. Естественно, что результаты были лучше ожиданий Wall Street. У производителя сетевого оборудования Cisco Systems (-5,51%) квартал оказался хуже ожиданий Wall Street, а компания также была вынуждена снизить свои прогнозы на финансовый год. Экономическая статистика также оказалась вполне сильной. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 1 тыс. до 268 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил до 39,0 п. с 23,8 п. в октябре. Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов показал рост на 0,9% в октябре. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступил в защиту текущей политики ФРС, предполагающую периоды более высокой инфляции в качестве компенсации периодов низкой инфляции. По его словам, экономика развивается и делает это достаточно быстро, но продолжает испытывать проблемы, возникшие в рамках пандемии. Текущие условия являются уникальными. Пока фундаментальные факторы для изменения политики не поменялись. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс полагает, что проблемы с поставками пока сохраняются, но постепенно будут расчищаться, что позволит завершить программу покупки облигаций к середине следующего года. Из интересных новостей отметим публикации в прессе о том, что Apple Inc. (+2,85%) ускорила работу в сфере электромобилей, а также в области разработки автопилота для автомобилей. 4 отраслевых индекса выросли и 7 снизились. Наиболее сильный рост в секторе цикличных товаров (+1,49%). Самым слабым были секторы энергетики (-0,54%) и коммунальных услуг (-0,54%). 4 отраслевых индекса выросли и 7 снизились. Наиболее сильный рост в секторе цикличных товаров (+1,49%). Самым слабым были секторы энергетики (-0,54%) и коммунальных услуг (-0,54%). По итогам торгов: DJIA - 35870,95 п. (-0,17%),

S&P 500 - 4704,54 п. (+0,34%),

NASDAQ - 15993,71 п. (+0,45%). Alibaba отчиталась о самом слабом росте с момента первичного размещения акций Торги в Азии проходили разнонаправленно. В Японии активно покупали акции полупроводниковой индустрии, а вот в Гонконге под давлением бумаги Alibaba. На площадке в Шанхае заметно повышался индекс транспортных компаний, а также спросом пользовался сектор потребления. Под давлением были бумаги здравоохранения. В Гонконге погоду делали бумаги Alibaba, которые теряли более 10%. Компания отчиталась хуже ожиданий. Рост оказался самым слабым с момента первичного размещения акций. На результаты повлияло снижение потребительской активности, рост конкуренции и регулятивные усилия властей КНР. Южнокорейские акции дешевеют пятую неделю подряд. Число новых случаев COVID-19 остаётся выше 3 тыс. в день. Однако предметом беспокойства также становится инфляция. Цены производителей находятся на максимуме за 13 лет. В октябре рост цен производителей ускорился до 8,9% по сравнению с 7,6% в сентябре. В Японии рынок демонстрировал позитивную динамику. Сектор энергетики оказался среди лидеров дня. Впрочем, лидером в индексе Nikkei 225 оказались акции производителя полупроводниковой продукции Tokyo Electron, которые дорожали почти на 5%. Потери были в бумагах SoftBank, так как компания имеет существенные инвестиции в китайский сектор информационных технологий. Соответственно, провал акций Alibaba может негативно сказаться на динамике прибыли SoftBank. Инфляция в Японии остаётся низкой. Общенациональный индекс потребительских цен показал снижение до 0,1% в октябре с 0,2% в сентябре. Базовый индекс цен остаётся стабильным на уровне 0,1%. В Японии рынок демонстрировал позитивную динамику. Сектор энергетики оказался среди лидеров дня. Впрочем, лидером в индексе Nikkei 225 оказались акции производителя полупроводниковой продукции Tokyo Electron, которые дорожали почти на 5%. Потери были в бумагах SoftBank, так как компания имеет существенные инвестиции в китайский сектор информационных технологий. Соответственно, провал акций Alibaba может негативно сказаться на динамике прибыли SoftBank. Инфляция в Японии остаётся низкой. Общенациональный индекс потребительских цен показал снижение до 0,1% в октябре с 0,2% в сентябре. Базовый индекс цен остаётся стабильным на уровне 0,1%. По состоянию на мск: NIKKEI 225 - 29739,14 п. (+0,47%),

Hang Seng - 24994,52 п. (-1,28%),

Shanghai Composite - 3554,61 п. (+0,96%). Далеко не все импортёры нефти готовы распродавать свои стратегические резервы Нефть и промышленные металлы дорожали на азиатских торгах. Накануне рынок пытался оценить вероятные последствия координированной продажи нефти из стратегических резервов ряда стран. Однако американское предложение Японии и Ю. Кореи неожиданно натолкнулось на вежливый отказ в форме того, что законодательство не предусматривает использование резервов для манипулирования ценами. Соответственно, уже к вечеру нефть смогла выйти из минуса и продолжает расти на торгах в пятницу. Нефть и промышленные металлы дорожали на азиатских торгах. Накануне рынок пытался оценить вероятные последствия координированной продажи нефти из стратегических резервов ряда стран. Однако американское предложение Японии и Ю. Кореи неожиданно натолкнулось на вежливый отказ в форме того, что законодательство не предусматривает использование резервов для манипулирования ценами. Соответственно, уже к вечеру нефть смогла выйти из минуса и продолжает расти на торгах в пятницу. По состоянию на 9:00 мск: Brent - $81,91 (+0,82%),

WTI - $79,06 (+0,83%),

Алюминий - $2678,5 (+2,39%),

Золото - $1862,7 (+0,07%),

Медь - $9656,28 (+1,75%),

Никель - $19875 (+1,20%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







