«Фридом Финанс»: В фокусе голосование по инфраструктурному пакету

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 18 ноября на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,38%, до 4707 пунктов. Nasdaq поднялся на 0,45%, а Dow Jones потерял 0,17%. В лидерах роста оказались производители циклических потребительских товаров (+1,49%) и эмитенты из ИТ-отрасли (+1,02%). Хуже рынка торговались энергетические (-0,54 %), коммунальные (-0,54%) и финансовые (-0,48%) компании.

· Macy’s (M: +21,2%) отчиталась по EBITDA и EPS лучше прогнозов, а также в третий раз за год подняла гайденс.

· BJ's Wholesale Club (BJ: +19,9%) опубликовала сильный квартальный отчет: выручка и прибыль превзошли рыночные ожидания. Компания одобрила проведение обратного выкупа акций на $500 млн.

· Квартальные результаты Helmerich & Payne (HP: -16%) недотянули до прогнозов аналитиков как по выручке, так и по прибыли. Слабые показатели отмечались во всех сегментах, а операционные расходы возросли.

Сегодня утром Палата представителей планирует провести финальное голосование по инфраструктурному пакету объемом $2 трлн, обладая необходимым количеством голосов демократов для принятия законопроекта. Эта процедура должна была быть проведена еще в четверг вечером, но была отложена из-за критики программы со стороны лидера меньшинства Кевина Маккарти. Согласно анализу Управления Конгресса США по бюджету, законопроект расширит дефицит на $367 млрд в течение следующих 10 лет. Впрочем, эта оценка не учитывает возможных доходов, которые могут быть получены от дополнительного финансирования Налоговой службы США (IRS). Эти средства помогут уменьшить дефицит на $127 млрд, что ниже оценки Белого дома. По всей видимости, инфраструктурный пакет будет сегодня принят Палатой представителей, однако в дальнейшем ожидаются препятствия в Сенате из-за спорного налогового положения. Как следствие, программа может претерпеть ряд изменений, поскольку ключевые члены Сената выражают опасения по поводу содержания законопроекта.

· Торги 19 ноября на биржах Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 поднялся на 1,08%, японский Nikkei вырос на 0,50%, гонконгский Hang Seng упал на 1,07%. Индекс австралийской биржи ASX прибавил 0,22%. EuroStoxx 50 с открытия растет на 0,30%.

· Фьючерс на нефть марки Brent поднимается до $81 за баррель. Золото торгуется на уровне $1861 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4700–4750 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 60 пунктов ввиду отсутствия значимых новостей.

S&P 500 держится вблизи сопротивления 4700 пунктов. При этом индикатор MACD снижается, сигнализируя о вероятности коррекции. RSI находится на границе зоны перекупленности, что также свидетельствует об угасании «бычьего» импульса. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 4550 пунктов.