ПСБ: Опасаемся, что на следующей неделе цены на нефть продолжат корректироваться

На этом фоне индекс МосБиржи может опуститься ниже 4 000 пунктов – Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ.

Сегодня на российском рынке акций заметно усилились коррекционные настроения. Отметим, что перед открытием торгов складывался благоприятный внешний фон, который способствовал робким утренним попыткам отскока рынка, однако переход к резкому падению стоимости нефти вкупе с «фактором пятницы» (ряд участников торгов закрывают/сокращают позиции перед выходными) привели к тому, что индекс МосБиржи (-1,6%) падал к отметке 4 000 пунктов, показав наибольшее снижение с августа текущего года. По состоянию на 17:00 по московскому времени индекс МосБиржи теряет около 1,6%. Опережающие темпы снижения демонстрирует финансовый сектор. Доходность 5-ти летних ОФЗ выросла до значений конца 2016 года, на фоне чего давление продавцов увело бумаги Сбербанка (ао: -2,7%; ап: -2,6%) на уровни конца сентября.

Падение стоимости нефти марки Brent к отметке в 79 долларов привело к дальнейшим распродажам в «фишках» нефтегазового сектора. Даже акции Газпрома (-2,5%), который большую часть недели выглядел сильнее рынка. Не удержался от снижения, растеряв практически весь рост с начала недели.

Слабо смотрелись в последний день недели бумаги производителей металлов и угледобытчики (Мечел: ао: -7,0%, ап: -5,1%; Распадская: -4,9%). Несмотря на стабилизацию ситуации на рынке алюминия, бумаги РУСАЛа снизились на 3,9%, практически вернувшись к минимумам ноября. Под давлением оказались акции Норильского никеля (-1,1%), а также сталелитейщики (Северсталь: -0,6%; НЛМК: -1,2%; ММК: -3,3%), растерявшие рост предыдущего дня.

В потребительском секторе уверенно смотрелись лишь бумаги Магнита (+0,6%), отскакивающие после резкого падения накануне. Полагаем, что изменения в структуре акционеров не окажут существенного влияния на бизнес компании. В то время как остальные ликвидные бумаги (Белуга -2,3%, Х5: -1,8%), ведомые ГК Черкизово (-3,1%), снизились.

Несмотря на общий негативный фон, отметим те редкие бумаги, которые смогли показать рост в ходе текущей торговой сессии. Так, в лидерах роста остаются акции ВСМПО-Ависма (-1,9%), неплохо отскакивают после вчерашней просадки Акрон, пытается прервать откат ЛСР (+2,1%). Отметим и устойчивость котировок бумаг золотодобытчиков (Полиметалл: +1,1%, Полюс: +0,4%), выглядящих неплохо на этой неделе ввиду крепости рынка драгметаллов и слабеющего рубля.

Опасаемся, что на следующей неделе цены на нефть продолжат корректироваться, из-за чего негативный сантимент на российском рынке и, как следствие точечный спрос на ликвидные бумаги может сохраниться. На этом фоне индекс МосБиржи может опуститься ниже 4 000 пунктов.

ПАО «Промсвязьбанк»