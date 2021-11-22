Группа банка «Открытие» переименовала стратегии доверительного управления ИИС

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие», работает под брендом «Открытие инвестиции») приняла решения переименовать стратегии доверительного управления. Их новые названия сделают линейку стратегий еще более простой и понятной для розничных инвесторов.

Новый вариант названий максимально прозрачно и точно описывает, какие активы и в какой валюте входят в состав каждой из стратегий:

ИИС «Рыночная» переименована в ИИС «Акции»,

ИИС «Сбалансированная» → ИИС «Сбалансированный»,

ИИС «Стабильная» → ИИС «Облигации»,

ИИС «Иностранные акции» → ИИС «Валютные акции»,

ИИС «Сбалансированная USD» → ИИС «Валютный сбалансированный»,

ИИС «Иностранные облигации» → ИИС «Валютные облигации».

Переименование стратегий не влияет на условия действующих договоров.

В ближайшее время по такой же логике будет переименована линейка ОПИФ, названия которых пока не прямо отражают содержание фондов.

Кроме того, «Открытие Инвестиции» запустилиновую стратегию доверительного управления ИИС «Золото», которая позволяет покупать паи одноименного фонда, получая налоговый вычет. Таким образом, теперь вся линейка ОПИФ УК «Открытие» представлена на ИИС в полном виде, что также максимально упрощает процесс инвестирования для клиента.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен.

При выводе Активов из доверительного управления в «период охлаждения» Доверительный управляющий предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС «период охлаждения» отсутствует.

В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» информирует о возможном наличии и об общем характере и (или) источниках конфликта интересов:

Конфликт интересов возникает в случае:

1) совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами (участниками группы лиц) Доверительного управляющего (далее — участник группы);

2) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им услуг

3) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценных бумаги или иные финансовые инструменты. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Доверительный управляющий руководствуется интересами Клиентов

До заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.