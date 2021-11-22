«Фридом Финанс»: Распродажи стартовали досрочно

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась резким падением. На положительной территории закрылись акции Магнита (+0,33%). Аутсайдерами вновь стали обыкновенные акции Мечела (-7,59%). Пара USD/RUB поднималась выше 73,50 на фоне ухода цены на нефть ниже $80 за баррель.

«Черная пятница» пришла на фондовый рынок на неделю раньше, чем ожидалось. Были зафиксированы масштабные продажи голубых фишек. Наибольшее падение из-за упомянутой коррекции в ценах на нефть показал нефтегазовый сектор. Поводом для удешевления углеводородного сырья стали опасения, связанные с увеличением заболеваемости COVID-19 и усилением карантинных ограничений в Европе, где снижение фондовых площадок, впрочем, было незначительным. Рубль отреагировал на коррекцию нефти ослаблением к ведущим валютам. Негативное влияние оказывают на рынок и новости внешней политики.

Техническая картина указывает на вероятность продолжения коррекции на горизонте недели. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выглядит отметка 3850 пунктов, которая находится на 4% ниже уровня закрытия 19 ноября. Усилению падения может способствовать внешний фон. Пока Nasdaq обновляет максимумы, но коррекция может начаться ниже 18 тыс. пунктов.

Ожидаем снижение в пределах 1,5%. Прогноз для пары USD/RUB: 72,50–73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3950–4050 пунктов.