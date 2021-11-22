ПСБ: Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ выросли до максимумов с 2018 г.

По итогам прошедшей недели доходности коротких и среднесрочных ОФЗ выросли до максимумов с 2018 г. – доходность 5-летки достигла 8,66% годовых (+39 б.п. за неделю), 10-летки – на 29 б.п. – до 8,37% годовых (максимум с марта 2020 г.). Основными факторами снижения котировок выступили достаточно «жесткие» комментарии представителей ЦБ: регулятор будет рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях на фоне инфляционных рисков (недельная инфляция сохранила высокие темпы роста (0,2% н/н).

Доходности госбумаг уже закладывают повышение ставки до 8,5% на ближайших заседаниях, однако рынок свопов на ставку ЦБ отражает ее повышение выше 9,0%, что может сохранить давление на котировки рублевого госдолга.

В корпоративном сегменте отметим приостановку торгов на Мосбирже всеми выпусками облигаций Роснано (рейтинг BBB от Fitch и ruAA от Эксперт) на общую сумму более 70 млрд руб. - госкомпания обсудила с кредиторами возможные сценарии реструктуризации долгов. Это прецедент для квазисуверенных облигаций, который может повлечь пересмотр высоких рейтингов эмитентов.

ПАО "Промсвязьбанк"