Комментарии

ПСБ: Негативный сантимент давит на цены на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть в пятницу резко ушли ниже 79 долл./барр. Brent. Основное давление оказывают спекуляции на тему распечатывания стратегических резервов нефти, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе, что ставит под вопрос перспективы по спросу. Основными претендентами на открытие резервов выступают США и КНР. Япония по закону не может продавать нефть из хранилищ для снижения цен, но в выходные сделала заявление, что готова к таким мерам. По нашим оценкам, для долгосрочного охлаждения цен на нефть и удержания их на более низких уровнях необходимо создать профицит предложения, то есть и увеличить объемы добычи в рамках квот ОПЕК+, и распечатать резервы совокупным объемом более 100 млн барр. Распечатывания одних только резервов будет недостаточно для формирования устойчивого эффекта. Полагаем, что цены на нефть пока достаточно снизились, сегодня ждем консолидацию Brent в зоне 77-79 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги