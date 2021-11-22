ПСБ: Негативный сантимент давит на цены на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть в пятницу резко ушли ниже 79 долл./барр. Brent. Основное давление оказывают спекуляции на тему распечатывания стратегических резервов нефти, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе, что ставит под вопрос перспективы по спросу. Основными претендентами на открытие резервов выступают США и КНР. Япония по закону не может продавать нефть из хранилищ для снижения цен, но в выходные сделала заявление, что готова к таким мерам. По нашим оценкам, для долгосрочного охлаждения цен на нефть и удержания их на более низких уровнях необходимо создать профицит предложения, то есть и увеличить объемы добычи в рамках квот ОПЕК+, и распечатать резервы совокупным объемом более 100 млн барр. Распечатывания одних только резервов будет недостаточно для формирования устойчивого эффекта. Полагаем, что цены на нефть пока достаточно снизились, сегодня ждем консолидацию Brent в зоне 77-79 долл./барр.

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