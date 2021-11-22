Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро понедельника ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная

По состоянию на утро понедельника ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная

Сегодня мы ожидаем стремления пары доллар-рубль к верхней границе диапазона 73,5-74,5 руб.

Ожидаем, что российский рынок сегодня продолжит снижаться ввиду слабого внешнего фона и давление со стороны цен на нефть, а индекс МосБиржи может опуститься ниже 4 000 пунктов

Доходности госбумаг уже закладывают повышение ставки до 8,5% на ближайших заседаниях, однако рынок свопов на ставку ЦБ отражает ее повышение выше 9,0%, что может сохранить давление на котировки рублевого госдолга

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ФосАгро (ДЕРЖАТЬ) построит в Череповце комплекс аммиак/карбамид на 1 млн т, запуск - 2025г – CEO - (НЕЙТРАЛЬНО

НАШЕ МНЕНИЕ: Строительство такого комплекса позволит компании существенно нарастить производство. Начало ожидается в 2022 г., окончание - в 2025 г. Сохраняем положительный взгляд на ФосАгро на фоне рекордных цен на минеральные удобрения.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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