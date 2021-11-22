Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 ноября: 4 354,4502 руб/1 г золота и 58,4100/1 г серебра ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 354,4502 руб.

1 грамм серебра - 58,4100 руб.

1 грамм платины - 2 456,3101 руб.

1 грамм палладия - 4 959,3999 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,6502 р. (0,27%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,07%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,9600 р. (1,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,4901 р. (1,22%) . dims

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