Комментарии

Банк России объяснил причины приостановки торгов облигациями РОСНАНО Банк России направил Московской бирже предписание о приостановке торгов облигациями РОСНАНО 19 ноября после того, как получил информацию об обсуждении «с узким кругом кредиторов» реструктуризации долга компании, пояснили Интерфаксу в пресс-службе регулятора.



«Банк России получил информацию, что РОСНАНО обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга. Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание», — сообщил агентству представитель ЦБ РФ, отметив, что в настоящее время торги ведутся в обычном режиме.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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